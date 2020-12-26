Son dakika haberi: İkinci el araç fiyatları düştü! Satıcıların yeni oyunları pes dedirtti





"YENİ YILDA 2. EL OTOMOBİL FİYATLARI YENİDEN ZAMLANABİLİR"



Sıfır otomobil üretimine bağlı olarak yeni yılda 2. el otomobillerin zamlanabileceğini vurgulayan 10 yıldır galericilik yapan Cihat Keskin, "Pandeminin başında ilk 2 ay durgunluk yaşandı. Daha sonra piyasada 6 aylık bir hareketlilik oldu. Son 2 aydır durgunluk sürüyor. 1 aydır da tamamen durdu. Kış ve pandemi bir araya gelince böyle oldu. Vatandaşın fiyatların düşmesi beklentisi var ama sıfır araçlarda fiyat düşmedi. 2. el otomobillerin fiyatının yükselmesi, piyasada gayri resmi olarak araba satılmaya çalışılmasıdır. Bunlar kafalarına göre internet sitelerine fiyat yazıyorlar. Bu da suni bir piyasa oluşturuyor. Devletimizin bunun önüne geçmesi lazım. İnsanlar istediği fiyata istediği siteye ilan verdiği sürece piyasa yükselir. Yeni yılda fiyatların tekrardan yükseleceğini düşünüyorum. Fabrikalar hala yarım çalışıyor ve sıfır araç üretimi pek yapılamıyor. En çok rağbet gören araçlar ise kadınların da erkekler kadar araç sürmeye başlamasıyla hatchback otomatik vites araçlar oluyor" ifadelerini kullandı.