Vale hizmetlerine çekidüzen

Vale hizmetlerine özel bir düzenleme geldi. İşletmeler ve İşyerlerinin Araç Park Hizmetlerinin (Vale) Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliğe göre, ücretsiz otopark alanları içerisinde, karayollarında ve halkın kullanımına açık alanlarda vale hizmeti için özel alan ayrılamayacak. Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı işlenen suçlar, hırsızlık, uyuşturucu ve cinsel saldırı suçlarından mahkum olanlar ile bu suçlardan hakkında kovuşturma bulunanlar, vale görevlisi olamayacak.1 Temmuz 2021'den itibaren yürürlüğe girecek yönetmeliğe göre işyeri ruhsatına vale hizmetini işletmeyen işyerleri bu hizmeti sunamayacak.Vale hizmetinin en fazla üç kilometre yarıçap içerisinde karşılanması zorunlu olacak. Vale hizmet bedeli, ilgili oda tarafından belirlenen fiyat tarifesini geçemeyecek. Vale hizmeti alan işyerlerinin, bu hizmeti veren işletmeye kendi mülkiyeti içinde veya kiralayacağı otopark alanında yer gösterme zorunluluğu olacak. Müşteri vale hizmeti almaya zorlanamayacak. Vale noktalarında, vale hizmeti almanın zorunlu olmadığını belirten levha herkesin göreceği şekilde asılı olacak.