SON DAKİKA HABERLER: Emekli ve memur için zam oranı netleşiyor! Milyonlarca kişi bu haberi bekliyor

SON DAKİKA! 6 AYLIK ENFLASYON KADAR

Enflasyon oranları hem memurların hem de emeklilerin zamlarını etkiliyor. Çünkü, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda iki kez zam alırken bu oranlar 6 aylık enflasyon kadar oluyor.