SON DAKİKA HABERLER: Emekli ve memur için zam oranı netleşiyor! Milyonlarca kişi bu haberi bekliyor

Son dakika haber: Memur ve emeklilerin zam oranlarında enflasyonun büyük önemi var. Emeklilerin zam oranlarını direkt belirleyen enflasyon, memurlar için ise fark almalarına sebep oluyor. Yaklaşık 13 milyon emekli ile 3 milyon memurun Ocak zamları belli olmaya başladı. İşte son dakika gelen haberin ayrıntıları.
5 aylık enflasyonun 7,02 olarak açıklanmasının ardından 4 Ocak'ta açıklanacak Aralık enflasyonu zam oranlarını netleştirecek. Peki bu 6 aylık enflasyon kaç olacak ve memur ve emeklilerin zamları ne olacak? Faruk Erdem konuyla ilgili köşesinde merak edilenleri yazdı:
SON DAKİKA! 6 AYLIK ENFLASYON KADAR
Enflasyon oranları hem memurların hem de emeklilerin zamlarını etkiliyor. Çünkü, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda iki kez zam alırken bu oranlar 6 aylık enflasyon kadar oluyor.
Memurlara ve memur emeklileri ise yılda yine iki zam alırken bu oranları toplu sözleşmede belirleniyor. Ancak bir önceki zammın üzerinde oluşan enflasyon da kendilerine fark olarak ödeniyor.
Buna göre memurlara ve memur emeklilerine Ocak ayında yüzde 3 zam ve 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.
ZAM ORANI BELLİ OLDU MU?
Emeklilere ve memurlara verilecek zam oranı dediğimiz gibi 4 Ocak'ta kesinleşecek. Ama elimizde önümle ipuçları var.
Bir kere 5 aylık enflasyon yani yüzde 7.02 kesinleşti. Aralık enflasyonu sıfır çıksa bile emekliler bu oranda zam almış olacak.
Ancak açıklamalara baktığımızda enflasyonun sıfır çıkmayacağı anlaşılıyor.
Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yapılan Aralık ayı beklenti anketinde cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 14.18 çıktı.
Buna göre, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.96 çıkacak.
Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 3'lük zamma ilaveten yüzde 3.96 enflasyon farkından yararlanacak.
KAÇ LİRA ALACAKLAR?
Merkez Bankası'nın anketinden yola çıkarak hesaplanan yüzde 7.96 oranına göre en düşük esnaf emeklisi aylığı tahmin gerçekleşirse bin 886 liradan 2 bin 36 liraya çıkacak.