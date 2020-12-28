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Elmalı Barajında korkutan görüntü! Suların 4'te 3'ü çekildi

'da barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesi yüzde 21.11 seviyesine inerken, bu durumdan en fazla etkilenen barajlardan biri de oldu. Barajdaki suyun 4'te 3'ü çekildi. Baraj gölünün su havzasındaki doluluk oranı yüzde 23.7’ye düştü. Suların çekildiği baraj havadan görüntülendi.

İHA
Giriş Tarihi: 28.12.2020 09:36 Son Güncelleme: 28.12.2020 09:41 ABONE OL
Elmalı Barajında korkutan görüntü! Suların 4'te 3'ü çekildi
İstanbul'da yağışların azalması sonrasında barajlar alarm verdi. Anadolu yakasında Elmalı Barajı'ndaki suyun 4'te 3'ü çekildi. Barajdaki suyun deniz seviyesinden yüksekliği 54 metreye kadar düştü. Bu oran geçtiğimiz yıl 66 metreydi. Bu da son 1 yılda su seviyesindeki düşüklüğün 12 metre olduğunu gösteriyor.

ARALIK'TA YÜZDE 23.7 SEVİYESİNE KADAR GERİLEDİ

Eylül ayında, Anadolu Yakası'na su sağlayan Elmalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 32 idi. Son 3 ay içinde, barajda su oranındaki azalma devam etti. Aralık ayında yüzde 23.7 seviyesine kadar geriledi. Geçtiğimiz aylarda suyla kaplı alanlarda ise artık rahatlıkla yürüyüş yapılabiliyor. Öte yandan suların çekildiği baraj drone ile havadan görüntülendi. SON DAKİKA! Resmen talep patlaması yaşandı! Uzay OSB'de yer kalmadı

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Elmalı Barajında korkutan görüntü! Suların 4'te 3'ü çekildi
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