2 milyar dolarlık pazarın kapısı açıldı

İngiltere ile imzalanan STA anlaşması tekstil ve hazır giyim sektöründe büyük bir memnuniyetle karşılandı. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe, "Sektörümüz açısından İngiltere ile STA imzalanması son derece sevindirici. Türk hazır giyimciler olarak üçüncü büyük pazarımız olan İngiltere'ye yılda yaklaşık 2 milyar dolarlık ihracat yapıyoruz. Türkiye'nin bu ülkeye ihracatının beşte birini bizim sektörümüz gerçekleştiriyor. Bu sene salgına rağmen geçen yıla göre hemen hemen aynı miktarda 1.9 milyar dolar ihracat yaptık. STA imzalanmasaydı İngiltere'ye ihracatta yüzde 12 gümrük vergisi ile karşı karşıya kalacaktık. Dolayısıyla mevcut ihracatımızda yüzde 30-35 bir kayıpla karşı karşıya kalmaktan endişe ediyorduk" dedi. Gültepe, STA'nın 2021'e girmeden imzalanması ile rahat bir nefes aldıklarını dile getirdi.Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Hadi Karasu da, yeni normalin sağladığı imkânları fırsata dönüştürmede AB, İngiltere ve ABD ile ticaretin önündeki engellerin kaldırılmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Karasu, "İngiltere ile serbest ticaret anlaşmasının imzalanması 2021'e girerken sektör için moral oldu. Gümrük Birliği anlaşmasının da Türkiye lehine revize edilmesi için çaba göstermeliyiz" dedi. İstanbul Tekstil Hammadde İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz ise sektörün bu haberi beklediğini dolayısıyla İngiltere pazarının önünün açılmasının tekstil ve hazır giyim sektörü açısından çok önemli olduğunu söyledi.