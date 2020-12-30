Ekonomik mücadelemiz etkinlikle sürecek

Sabah 35. Yıl Buluşmaları etkinliğinde perakende sektörünün masaya yatırıldığı panelde konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'de bulunan 3.2 milyondan fazla işletmenin yaklaşık 733 bininin perakende sektöründe faaliyet gösterdiğini, sektörün cirosunun yaklaşık 931 milyar TL olduğunu söyledi. Sektörde istihdam edilen çalışan sayısının ise hâlihazırda 2 milyonun üzerinde olduğunun altını çizen Pekcan, "Organize perakendecilik; ekonomik faaliyetlerin ve istihdamın kayıt altında tutulması yönünde yadsınamaz bir değer sağlıyor" dedi.Ülkemizde hem genel manada ticari altyapının iyileştirilmesi, hem de perakendecilik sektörü özelinde sektörel altyapının etkinleştirilmesi için teknik çalışmalar ve mevzuat çalışmalarının devam ettiğini belirten Pekcan, şöyle devam etti: "Sektöre yönelik ilk yasal düzenleme niteliği taşıyan 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda; sektörden gelen taleplerin karşılanması ve uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla belli değişiklikler yapılması gündemde. Ülkemiz için büyük önem taşıyan geleneksel perakendeciliğin desteklenmesi; coğrafi işaretli ürünler ve yöresel ürünlere yönelik farkındalığın arttırılması, bu ürünlerde markalaşmasının sağlanması ve ürünlerin piyasada daha fazla pazar payına sahip olmasının desteklenmesi bu çalışmalarımız kapsamında yer alıyor." Özellikle esnaf ve sanatkâr işletmeleri ile mikro ticari işletmelere belli avantajlar sağlanması ve rekabet güçlerinin desteklenmesi için tedarik ve dağıtım kooperatiflerinin kuruluşlarının kolaylaştırılması; bu tür kooperatiflere işlerlik ve kurumsal kimlik kazandırılarak istikrarlı bir şekilde faaliyet gösterebilmelerinin desteklenmesinin hedeflendiğini belirten Pekcan, e-ticarete de dikkat çekti.Bu yıl hayata geçirdikleri E-Ticaret Bilgi Platformu'nda, Türkiye'deki e-ticaret sektörüne ilişkin verileri ilk kez yayınlamaya başladıklarını dile getiren Pekcan, "Bu verilere göre; e-ticaretin genel ticaret içerisindeki oranı, 2019 yılının ilk 6 ayında yüzde 8.4 olarak gerçekleşirken, 2020 yılının ilk 6 ayında pandeminin de etkisiyle bu oran yüzde 14.2'ye yükseldi" şeklinde konuştu. Bakan Pekcan Sabah'ın 35. Yıl Buluşmaları kapsamında, Turkuvaz Medya Grubu ve Sabah Gazetesi'ne, böylesine faydalı bir etkinliği düzenledikleri için teşekkürlerini sundu ve ekledi: "SABAH'ın 35. yılını tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum."