Salgına rağmen başarılı bir performans ortaya koyduk

İstanbul Hazır Giyim Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, yıla yüzde 10 ihracat artışı hedefiyle başladıklarını, ilk iki ayda hedeflerinin üzerinde bir performans sergilediklerinin söyledi. Gültepe, şöyle devam etti: "Salgınla birlikte bütün hesaplarımızı ve planlamalarımızı yeniden yapmak durumunda kaldık. Mart, nisan ve mayıs sektör için kâbus gibi geçti. Haziranda ibreyi yeniden yukarı çevirdik. Maske ve koruyucu giysiye olan yoğun talebin de katkısı ile haziran, temmuz, ağustos, eylül ve ekimde rekorlar kırdık. 11 aylık dönem üzerinden baktığımızda geçen yıla göre yüzde 5.4 eksideyiz. Küresel ortaklarımız ikinci dalga kısıtlamaları nedeniyle ürünün teslim alma süresini öteliyorlar. Bu ertelemelerin aralık ihracatımıza bir miktar olumsuz yansıması olabilir. Ancak 100 yılda bir görülen bir dönemi neredeyse kayıpsız atlattık. Bu sektörün gücünü ortaya koydu." Salgına rağmen firmaların yatırıma ve istihdam yaratmaya devam ettiğini, ocak-ekim döneminde hazır giyim firmalarının 3 milyar TL'sini maske ve koruyucu giysi olmak üzere toplamda 5.6 milyar TL'lik yatırıma imza attıklarını vurgulayan Gültepe, "Şubatta 592 bin olan istihdamımızı eylülde 602 bine çıkardık. Salgından hemen önce yüzde 84.9 olan kapasite kullanımı mayısta yüzde 38.3'e kadar gerilemişti. Kasımda yüzde 74.5'e ulaştı. Önümüzdeki dönemde Avrupa ve ABD merkezli markalardan gelecek talebi de göz önünde bulundurarak Anadolu'da hızla büyük ölçekli yatırımlarla yeni kapasite yaratmalıyız" diye konuştu.Salgınla birlikte küresel tedarik zincirinin değiştiğini, küresel markaların tedariklerini Çin gibi uzak ülkeler yerine en yakın coğrafyadan karşılamak istediklerini ifade eden Gültepe, "Toplam hazır giyim ihracatında ekside olmamıza rağmen ABD'ye ihracatta yüzde 21.5 artıdayız. Tedarik zincirindeki değişim ve ABD pazarındaki sıçramanın önümüzdeki yıllarda çok daha yüksek oranlı pozitif yansımalarının olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu. Talep patlayınca birçok firmanın maske üretimine başladığını, hızla yeni üretim bantları hatta fabrikalar kurulduğunu belirten Gültepe, "Maske ve koruyucu giysi üretimi için birkaç ayda 3.6 milyar TL'lik yatırım yapan sektörün hızına bürokrasi ne yazık ki yetişemedi. Bez maske ihracatına geç başladık. İhracatta hibe şartı birim maliyetlerimizi artırdı. Bunlar olmasaydı bugün 1 milyar 240 milyon doları 2.5-3 milyar dolarları konuşuyor olurduk" dedi. Suudi Arabistan'ın Türk mallarına ekimden itibaren uyguladığı boykotun da sektörü olumsuz etkilediğini söyleyen Gültepe, "Salgın kontrol altına alınırsa küresel tedarik zincirindeki değişimin ve Çin'e alternatif arayan ABD'li firmaların katkısı ile 2021'de tüm zamanların ihracat rekorunu kırabiliriz" diye konuştu.