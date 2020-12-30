SON DAKİKA | 7256 sayılı Borç yapılandırma başvuru süresi uzatıldı! KYK, SGK, MTV ve vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır?

Son dakika gelişmesi…7256 sayılı borç yapılandırma başvuru süresinin uzatıldığı haberinin ardından ilk olarak bildirilen tarihlerde işlemlerini geciktirmiş vatandaşlar için yeni bir fırsat doğdu. Bu noktada e-devlet sistemi aracılığı ile gerçekleştirilebilen işlemlerde vade sürecinde ödenmesi halinde faizlerin büyük bir kısmı ise siliniyor. Peki, KYK, SGK, MTV, Trafik cezaları ve vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır, başvurular ne zaman bitiyor? İşte konuya ilişkin gelen son dakika haberinin ayrıntıları…

BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI!

Bazı alacakların yeniden yapılandırılması için başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri ile ilgili yeni karar Resmi Gazete üzerinden yayımlandı. Bu kapsamda başvuru süresini kaçıran vatandaşlar KYK, SGK, MTV, Trafik cezaları ve vergi borcu gibi birçok borcun yapılandırma başvurusunu belirlenen tarihe kadar elektronik ortam üzerinden gerçekleştirebilecek…