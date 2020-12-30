Turizmde ‘V’ tipi toparlanma

SABAH Gazetesi'nin 35. yaş 'Sektörler Buluşması' etkinliğine video konferans ile katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sektöre dair değerlendirmelerde bulundu. Kovid-19 salgınının dünyanın tamamında hayat düzenini değiştirdiğini belirten Bakan Ersoy, sektörel bazda bu değişimin en ağır sonuçlarını ulaşım, turizm ve kültür-sanatın yaşadığını söyledi. Ersoy, "Turizm sektöründe, Avrupa'daki en güçlü rakiplerimize baktığımızda uluslararası ziyaretçi sayısında yüzde 80, gelir noktasında ise yüzde 88 bir daralma görüyoruz. Bu rakamlar bizde yüzde 70 ve yüzde 68 olarak gerçekleşti. Ortalama yüzde 15 civarı daha iyi performans sergiledik" dedi.2021'de Türkiye'de aşılama sürecinin başlayacağına değinen Bakan Ersoy, "Diğer ülkeler de aşı uygulamasını başarıyla hayata geçirirse; sağlık güvencesinin yeniden tesis edilmesiyle turizmde 'V' tipi bir yükselişi yakalayacağımızı öngörüyoruz. Çünkü insanların ciddi bir psikolojik rahatlamaya ihtiyacı var. Uzun süredir sınırlandırılan hayat şartları insanları seyahate yönlendirecek. Salgın etkisinden yavaş yavaş kurtulmaya başlayan Asya'da bunun örneğini görüyoruz" diye konuştu. Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'nın Avrupa'nın ilk ve öncü uygulaması olduğunu belirten Bakan Ersoy, programa dâhil olan tesis sayısının 6 bini geçtiğini aktardı. Pandemi döneminde Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) çok güçlü bir tanıtım kampanyası yürüttüğünü vurgulayan Ersoy, "Sertifika programımızın dünyaya detaylarıyla anlatılması ve uçuş kısıtlamalarının kaldırılmasında TGA büyük rol oynadı. Türkiye 2020'nin en kapsamlı ve güçlü tanıtım çalışmasını yapan ülke oldu" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin pandemi döneminde yüksek performans gösterdiğini vurgulayan Ersoy, şöyle devam etti: "Pandemi performansımız, daha önce turizm destinasyonu olarak Türkiye'yi hiç düşünmeyen insanları ülkemize getirdi. Bir zorunluluk gibi başlayan bu hareket, deneyimlerin getirdiği üst düzey memnuniyetle birlikte yeni ziyaretçileri Türkiye'ye yönlendiren bir etkiye dönüştü. Bu etkinin erken rezervasyon rakamlarına yansıdığını görüyoruz. Tüm bu parçalar bir araya gelince, pandeminin etkilerini kısmen de olsa rakiplerimizden daha iyi yönetmeyi başardık. Şimdi ise 2021'de turizmi yeniden rayına oturtacağız."SABAH Gazetesi'nin 35. Yaşını da kutlayan Bakan Ersoy, "Medya sektöründe, 35 yıldır Türkiye'nin ve Türk milletinin tarihine, yaşanmışlıklarına, gününe dair ayrıntılara, geleceğe yönelik umut, hedef ve hamlelerine tanıklık eden, bunu tarafsız gazetecilik anlayışıyla yansıtan Sabah Gazetesi'nin 35 yıllık bu yolculuğunda geçmişten bugüne alın terini, emek ve gayretlerini vakfeden herkesi kutluyorum" dedi.2023 stratejisinde belirtilen tüm hedef ve amaçlara göre çalışmalarını sürdüreceklerini aktaran Bakan Ersoy, "Altyapımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Gastronomi, bisiklet ve inanç rotaları açısından dünyada en iyi imkânlara sahip ülkeyiz ama bugüne kadar bunu değerlendirmemişiz. TGA ile birlikte ilk etapta 50 adet rota oluşturduk. Kısa zaman içnde de 100 tane rota çıkaracağız" dedi. Türkiye'nin global tanıtım kanalı goturkey.com'u da yenilenmiş yapısıyla yayına aldıkları anlatan Ersoy, TGA ekipleri ile de 81 ile yönelik, il bazlı markalaşma ve tanıtım çalışmalarına başladıklarını ekledi.