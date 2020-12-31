2021 yılında lisans öğrencilerine aylık 650 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1300 lira ve doktora öğrencilerine ise 1950 lira ödenecek olan burs ve kredi ödemeleri ile birlikte KYK burs ve kredi ilk ödemelerinin ne zaman yatacağı araştırılıyor. İhtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere verilen KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak? KYK kredi ve burs ödemeleri yattı mı?

KYK BURS VE KREDİ İLK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

KYK burs veya kredi ilk ödemesi ocak ayı içerisinde yapılacaktır.