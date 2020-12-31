2021 yılında lisans öğrencilerine aylık 650 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1300 lira ve doktora öğrencilerine ise 1950 lira ödenecek olan burs ve kredi ödemeleri ile birlikte KYK burs ve kredi ilk ödemelerinin ne zaman yatacağı araştırılıyor. İhtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere verilen KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak? KYK kredi ve burs ödemeleri yattı mı?
KYK burs veya kredi ilk ödemesi ocak ayı içerisinde yapılacaktır.
Öğrenim desteği almaya hak kazanan öğrenciler, kendilerine tahsis edilen burs ya da krediyi TC Kimlik Numarasının son hanesine göre ayın 6'sı ve 10'u arasında alabilecek.
Buna göre, TC Kimlik Numarasının son hanesi 0 olanlar her ayın 6'sında, 2 olanlar her ayın 7'sinde, 4 olanlar her ayın 8'inde, 6 olanlar her ayın 9'unda, 8 olanlar her ayın 10'unda ücretlerini alabilecek.