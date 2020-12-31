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ne zaman yapılacak? yattı mı?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından lisans ve yüksek lisans eğitimi gören öğrencilere burs ve kredi imkanı sağlanmaktadır. Geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklama doğrultusunda burs ve kredilere zam yapılmış ve bu sene aylık 650 lira olduğu duyurulmuştu. Ocak ayı içerisinde ilk ödemelerin yatırılması planlanan ne zaman yapılacak? yattı mı? İşte

Giriş Tarihi: 31.12.2020 09:32 ABONE OL
KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak? KYK kredi ve burs ödemeleri yattı mı?

2021 yılında lisans öğrencilerine aylık 650 lira, yüksek lisans öğrencilerine 1300 lira ve doktora öğrencilerine ise 1950 lira ödenecek olan burs ve kredi ödemeleri ile birlikte KYK burs ve kredi ilk ödemelerinin ne zaman yatacağı araştırılıyor. İhtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere verilen KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak? KYK kredi ve burs ödemeleri yattı mı?

KYK BURS VE KREDİ İLK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

KYK burs veya kredi ilk ödemesi ocak ayı içerisinde yapılacaktır.

Öğrenim desteği almaya hak kazanan öğrenciler, kendilerine tahsis edilen burs ya da krediyi TC Kimlik Numarasının son hanesine göre ayın 6'sı ve 10'u arasında alabilecek.

Buna göre, TC Kimlik Numarasının son hanesi 0 olanlar her ayın 6'sında, 2 olanlar her ayın 7'sinde, 4 olanlar her ayın 8'inde, 6 olanlar her ayın 9'unda, 8 olanlar her ayın 10'unda ücretlerini alabilecek.

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KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak? KYK kredi ve burs ödemeleri yattı mı?
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