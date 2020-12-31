Son dakika haberi | Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Bugün sona eriyor...

BAKANLIĞA ŞİKAYET EDİN

Ağaoğlu, kampanya başında belirtilmeyen süre uyarısının sonradan yapılması halinde bunun da geçerli olmayacağını ifade ederek ayrıca bu tarz bir durumda Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na da şikayet ederek yanıltıcı reklamdan ötürü o firmaya yaptırım uygulanmasını sağlayabileceğini belirtti.

Para puanların 1 Ocak itibariyle silinmeyeceğini açıklayan bankalar;

VAKIFBANK: Müşterilerimizin bankamızdan kazanmış olduğu para puan hakları sonsuza dek geçerlidir. Puan veya kazanılmış hiç bir hakkı silmiyoruz. Her yıl biriken puanlar sonraki yıla devreder.

ZİRAAT BANKASI: Müşterilerimizin yaptığı harcamalar nedeniyle kazandığı bankart liralar yıl sonunda silinmiyor. Yeni yıla devredilen para puanlar istenildiği zaman kullanılabilir.

HALKBANK: Kazanılan para puanları silmiyor veya geri almıyoruz. Birikimler yeni yıla devrediliyor ve salgın sebebiyle de biriktirilen paraf paralar e-ticaret harcamalarında kullanılabilir.

TÜRK EKONOMİ BANKASI: TEB Kartlarında yıl boyunca biriken puanların sonraki yılda kullanmaları için devrediliyor. Kampanya dahilinde kazanılan hakların ne zaman bittiğini ise müşterilere bildiriyoruz.

ING BANK: Biriken puanlar yeni yıla devrediyor. Kampanya dahlinde ise puanların silinmediğini söyledi. Biriken puanların kampanya tarihlerinde sınırlı ise bunu müşterilerimize bildiriyoruz.