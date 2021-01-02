TürkAkım’ın Sırbistan ayağı faaliyete geçti

Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletecek TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı'nın Sırbistan ayağı faaliyete geçti. Ülkenin kuzeyindeki Gospodjinci'deki törene Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de katıldı. Vucic, törende yaptığı konuşmada, bugünün ülkesi için büyük önem taşıdığını belirterek, projenin Sırbistan'ın sanayi ve ekonomisinin gelişimine büyük katkılar sağlayacağını ve Sırbistan halkının yaşam kalitesini artıracağını ifade etti. TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı'ndan doğal gaz daha ucuza mal olacak. Boru hattı üzerinden gün içinde Sırbistan'a yaklaşık 6 milyon metreküp doğal gaz ulaştırılacak.