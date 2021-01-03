Millî teknoloji hamlesi 2021'de hız kazanacak: Akıncı TİHA'ya ilk görev!

'TCG ANADOLU' DONANMAYA KATILACAK



Türkiye gazetesinden Selçuk Böke'nin haberine göre, Türk donanmasına kilometrelerce ötedeki denizlerde bile üstünlük sağlayacak uçak gemisi, "TCG ANADOLU", Donanmaya katılacak. Türkiye'nin ilk 'uçak gemisi' ve 'yüzen ordusu' TCG ANADOLU; 19 savaş uçağı, çok sayıda taarruz helikopteri, 50 tank, İHA ve SİHA'ları taşıyacak. Bir ay hiç ikmal yapmadan Mavi Vatan'da görev yapacak gemi, ameliyathane, röntgen cihazları, diş tedavi, yoğun bakım ve enfeksiyon odaları dâhil en az 30 yatak kapasiteli bir hastane olarak da insani yardım operasyonlarında hizmet verecek.