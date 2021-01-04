Borç yapılandırma başvuru ekranı! KYK, SGK, MTV, Vergi borç yapılandırma e-Devlet ile başvuru nasıl yapılır?

Borç yapılandırma başvuru tarihinin uzatılmasının ardından belirlenen tarihler aralığında işlemlerini yapmamış olan binlerce borçlu internet aracılığı ile başvurularına başladı. Bilindiği üzere başvurular interaktif vergi dairesi ve e-devlet sistemi aracılığı ile alınıyor. Peki, SGK, MTV, KYK, Trafik cezası ve vergi borç yapılandırma başvuruları ne zamana ertelendi? Borç yapılandırma nasıl yapılır?

BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI!

Milyonlarca vatandaşın yaptığı işlemler sonucunda borçlarını 18 taksite varan fırsatlarda ödeme şansı yakalayacağı bu kanuna ilgi oldukça büyük. Bir süredir başvurular devam ederken ilk açıklamaya göre 31 Aralık'ta sona erecek olan süreç 31 Ocak 2021 tarihine ertelendi…