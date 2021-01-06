Esnafa kira yardımı (hibe desteği) başvuruları için binlerce vatandaş bekleyişe geçti. e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak işlemlerin ardından salgın sürecinden etkilenerek gelir kaybı yaşayan ve kiralarını aksatan binlerce vatandaş devlet tarafından sağlanan bu ödenekten faydalanabilecek. Peki, e-Devlet ile 1000 TL hibe desteği (kira yardımı) başvuruları nasıl yapılıyor? Esnafa kira yardımı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar…

ESNAFA KİRA YARDIMI (HİBE DESTEĞİ) BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Toplamda 1 milyon 239 bin 438 esnafa 3 ay süreyle gerçekleşecek olan ödemeler ayda 1000 lira şeklinde yapılacağı ifade edilmiş ilk aşamada ise; taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimlerin hibe desteği (kira yardımı) ödemelerinden faydalanabileceğini bildirilmişti…