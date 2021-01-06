e-Devlet ile Borç yapılandırma başvuru ekranı: 2021 KYK, SGK, MTV, İSKİ ve vergi borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?

Borç yapılandırma başvuru süreci tüm hızıyla devam ederken binlerce vatandaş başvurularını elektronik sistem üzerinden kolayca gerçekleştirebiliyor. Nakit ödemede faizlerin ciddi oranda silindiği bilinirken öte yandan dilerse kişiler borçlarını 18 aya varan taksitle ödeme fırsatı yakalıyor. Peki, KYK, SGK, MTV, İSKİ ve vergi borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? Borç yapılandırma başvuruları için son tarih ne zaman? İşte tüm detaylar…

BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milyonlarca vatandaşın başvuruda bulunduğu borç yapılandırma kanunu başvuru süreci 2020 yılının sonunda gelen açıklama ile beraber 31 Ocak 2021 tarihine kadar uzatılmıştı. Bu kapsamda işlemlerin halen devam ettiği biliniyor…