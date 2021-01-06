Son dakika haberi | Bakanlık düğmeye bastı! Konutlara 'corona' ayarı

Bakan Kurum, pandemi sürecinin çalışma koşullarını değiştirdiğini anımsatarak, Artık evlerde uzun zaman geçiriliyor. Evler artık sadece barınma mekânı değil. Konutların yeni iç mekân düzenlemelerine dair vatandaşlarımızdan çok yeni taleplerle karşılaşıyoruz. Örneğin daha küçük bir ev olsa da, daha fazla oda sayısı talep ediliyor. Yine daha büyük teraslar, kat bahçeleri, daha geniş balkonlar, dikey tarım gibi dış mekân kullanımlarına talep artacak dedi.