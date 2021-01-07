Son dakika haberi: Milyonlarca tüketici merakla bekliyordu! Yeni sistem devreye alındı

E-DEVLET ÜZERİNDEN DEĞİŞTİRİLEBİLECEK

Vatandaşlar ticari elektronik iletilere ilişkin onaylarını bugünden itibaren 16 Şubat 2021'e kadar e-Devlet üzerinden veya www.iys.org.tr adresinden kontrol edebilecek ve onay tercihlerini değiştirebilecek. Ayrıca, 150 bin adet ve altında ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılara mevcut onaylarını İYS'ye yüklemeleri için verilen süre ise 31 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek. Tüketiciler söz konusu onayları 1 Haziran 2021 – 16 Temmuz 2021'de kontrol edebilecek.