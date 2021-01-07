Son dakika haberi: Türkiye'den uzay hamlesi! Artık saatler kaldı...



"Ülkemizin beşinci nesil haberleşme uydusu Türksat 5A'nın ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssünden Falcon 9 roketi ile uzaya gönderilmesine saatler kaldı. 31 derece doğu yörüngesinde yerini alacak olan Türksat 5A'nın hizmete girmesiyle birlikte, doğu ve batıya ek olarak, Ortadoğu ve Afrika Kıtası'nı da kapsama alanımıza ekleyeceğiz. Türksat 5A'nın yörüngesinde hizmete girmesiyle birlikte, Türksat 3A, Türksat 4A ve Türksat 4B ile birlikte, uzaydaki aktif haberleşme uydu sayımız 4'e çıkacaktır. Türksat 5A'nın da devreye girmesiyle birlikte, uzay vatanda çok daha güçlü olacağız."