Yasaklar iptal getirdi

Son yıllarda tanıtım atağına geçen kayak merkezleri, bu yıl emeklerinin karşılığını toplamaya başladı. Küresel salgın Kovid-19 nedeniyle yabancı turist kapalı olan Alpler yerine rotasını Türkiye'ye kırınca kayak otellerine büyük bir talep oluştu. Ukrayna, Rusya ve Avrupa başta olmak üzere yabancı kayak turisti Kayseri Erciyes, Erzurum Palandöken, Bolu Kartalkaya gibi kayak merkezlerine aylar öncesinde rezervasyon yaptılar. Otellerin rezervasyonları yüzde 80'in üzerine çıktı.Aralıkta başlayan hafta sonu sokağa çıkma yasaklarına rağmen yurtdışından talebin devam ettiğini belirten turizmciler, yılbaşı haftasında kayak pistlerinin kapatıldığını, bunun da sektörü etkileyeceğini belirtiyor. Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, Türkiye'nin pandemiyle güçlü bir mücadele verdiğini, tesislerin üst düzey önlemler aldığını belirterek, "Avrupa daha sertifikayı gündemine alamadan biz hayata geçirdik. Alpler'deki otellerin kapalı olması ve uzun yıllardır yaptığımız tanıtımların da etkisiyle rüzgâr lehimize dönmüştü. Hafta sonu sokağa çıkma yasaklarına rağmen çok güçlü bir yabancı rezervasyonu aldık. Ancak yılbaşı haftasında bir anda kayak pistleri kapatıldı. Bu durum ciddi iptallere neden oldu. Polonya'dan nisan ayı sonuna kadar 17 charter uçağı gelecekti, iptal oldu. Kayseri'ye haftada 10 uçak inecekti bu sayı 8'e düştü. Eğer yasaklar devam ederse bu 8 charter uçağı da iptal olur. Bu sorunu acilen çözmezsek fırsatı kaçıracağız" diye konuştu. Dedeman Palandöken Genel Müdürü Veli Tuzak, şu anda bölge otellerinin doluluk oranlarının yüzde 60 olduğunu belirterek, "Son anda kayak pistleri kapatılmış olmasaydı bu oran yüzde 80'lerdeydi. Rusya ve Ukrayna'dan haftada bir charter uçağı iniyor. Ancak hafta sonu pistlerin kapatılması nedeniyle ciddi iptaller alıyoruz" dedi. Kaya Palazzo (Dorukkaya-Kartalkaya) Bölge Müdürü Yusuf Avcı da bu yıl kayak pistlerine yasağın kaldırılmasını, fırsatın kaçmamasını istedi.DEDEMAN Palandöken Genel Müdürü Veli Tuzak, yasakların kalkması halinde talebin yeniden döneceğini belirterek, "Kayak bireysel bir spor. Koronaya karşı maske kullanımı öneriliyor. Kayakta zaten bırakın maskeyi üstüne kask da takıyorsunuz. Yani virüse karşı alınması gereken tüm önlemler kayağın doğal sürecinde var" ifadelerini kullandı. Tuzak, Türkiye'de otellerin de salgına karşı ciddi önlemler aldığını belirterek, yasakların kalkmasını istedi.KAYA Palazzo (Dorukkaya-Kartalkaya) Bölge Müdürü Yusuf Avcı, bu yıl Alplere gidemeyen turistlerin yönünü Türkiye'ye çevirdiğine dikkat çekerek, "Rusya, Ukrayna ve Avrupa'nın yanı sıra Katar, Azerbaycan, Kazakistan'dan da büyük bir talep oluşmuştu. Ancak pistler kapatılınca rezervasyonlar durdu. İstanbul'a ve Antalya'ya golfe gelen turiste yasak yok. Kayak turizmi için de yasak kalksın" dedi.