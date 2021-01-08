En çok uçuş yapan hava yolu şirketi THY oldu

EuroControl verilerine göre, Avrupa'da 06 Ocak haftasının en çok uçuş yapan hava yolu şirketi yine Türk Hava Yolları (THY) oldu. Kuruluş tarafından hazırlanan raporda, 06 Ocak itibarıyla 9,877 toplam uçuş yapıldığı belirtilerken, rakam 2019'un aynı dönemine oranla %38 düşüş gösterdi.

Değerlendirmede dönem itibarıyla en fazla uçuş gerçekleştiren hava yolu şirketinin THY olduğu vurgulandı. Şirketin dönem itibarıyla 581 uçuş gerçekleştirdiği ve bu rakamın 23 Aralık haftasına oranla %4 artış gösterdiği bilgisi verildi. Aynı dönemde Pegasus'un ise uçuşları önemli bir değişim göstermeyerek 222 oldu. 06 Ocak haftasında İGA İstanbul Havalimanı da günlük ortalama 497 uçuşla uçuş sayısını %3 artırdı.

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