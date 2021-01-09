Son dakika haberi: İkinci el otomobil alacaklar dikkat! En çok satılan ikinci el araçlar listesi açıklandı! İşte o liste...

İkinci el otomobil almak isteyen vatandaşlar hangi aracın ne kadar sattığını merak ediyor. Gelen son dakika haberine göre; Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen yıl en çok tercih edilen otomotiv markaları listesi belli oldu. 2020 yılındaki yapılan satışlarda 2019'a göre yüzde 16 artış yaşandı.
10 - Toyota
Satılan araç sayısı: 74 bin 619
9 - Peugeot
Satılan araç sayısı: 95 bin 541
8 - Hyundai
Satılan araç sayısı: 104 bin 245
7 - Mercedes-Benz
Satılan araç sayısı: 105 bin 283
6 - BMW
Satılan araç sayısı: 108 bin 63
5 - Opel
Satılan araç sayısı: 122 bin 62
4 - Fiat
Satılan araç sayısı: 191 bin 826
3 - Ford
Satılan araç sayısı: 207 bin 490