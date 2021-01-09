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haberi: alacaklar dikkat! En çok satılan araçlar listesi açıklandı! İşte o liste...

almak isteyenlerin merakla beklediği liste belli oldu. Gelen haberine göre; online oto pazarında 2020'nin en çok satılan markaları açıklandı. 2020 yılında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 2 milyon 53 bin 55 adet satış gerçekleşti.

AA
Giriş Tarihi: 9.1.2021 11:38 Son Güncelleme: 9.1.2021 11:42 ABONE OL
Son dakika haberi: İkinci el otomobil alacaklar dikkat! En çok satılan ikinci el araçlar listesi açıklandı! İşte o liste...

İkinci el otomobil almak isteyen vatandaşlar hangi aracın ne kadar sattığını merak ediyor. Gelen son dakika haberine göre; Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen yıl en çok tercih edilen otomotiv markaları listesi belli oldu. 2020 yılındaki yapılan satışlarda 2019'a göre yüzde 16 artış yaşandı.


10 - Toyota

Satılan araç sayısı: 74 bin 619

9 - Peugeot

Satılan araç sayısı: 95 bin 541

8 - Hyundai

Satılan araç sayısı: 104 bin 245

7 - Mercedes-Benz

Satılan araç sayısı: 105 bin 283

6 - BMW

Satılan araç sayısı: 108 bin 63

5 - Opel

Satılan araç sayısı: 122 bin 62

4 - Fiat

Satılan araç sayısı: 191 bin 826

3 - Ford

Satılan araç sayısı: 207 bin 490

2- Renault

Satılan araç sayısı: 266 bin 31


1- Volkswagen (VW)

Satılan araç sayısı: 304 bin 780

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Son dakika haberi: İkinci el otomobil alacaklar dikkat! En çok satılan ikinci el araçlar listesi açıklandı! İşte o liste...
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