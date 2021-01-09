2021 Vergi borcu yapılandırma başvuruları son gün ne zaman? e-Devlet ile KYK, SGK, MTV borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır, uzatıldı mı?

Vergi borcu yapılandırma başvuruları son günlerde gündemden düşmüyor. Cumhurbaşkanlığı kararı doğrultusunda 31 Aralık 2020 tarihinde sona ermesi beklenen borç yapılandırma başvuru tarihi uzatılmıştı. Vergi prim borçlarından yararlanmak isteyen binlerce vatandaş, KYK öğrenim kredisi, trafik cezaları, MTV, SGK, vergi borçları gibi birçok borcu 18 taksite varan fırsatlarla ödeme imkanı yakalıyor. Peki Vergi borcu yapılandırma başvuruları son gün ne zaman, uzatıldı mı? e-Devlet ile KYK, SGK, MTV, borç yapılandırma başvuru nasıl yapılır?
Meclis'ten geçtiği duyurulan vergi borcu yapılandırma kanunu Resmi Gazetede yayımlanmasıyla beraber yoğun ilgi görüyor. SGK, KYK, MTV, Trafik cezaları, vergi borcu yapılandırma başvurusu için vatandaşlar elektronik ortam üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Son duyuruyla birlikte 31 Aralık'ta bitecek olan başvuru süresi 31 Ocak'a kadar uzatıldığı biliniyor…
Buna göre, daha önce 31 Aralık 2020 olan başvuru süresi ve ilk taksit süresi bir ay uzatıldı.
Karar şu şekilde:
7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3'üncü maddesi ile 4'üncü maddesinde (onüçüncü ve ondördüncü fıkraları hariç) yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin anılan maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmasına, 7256 sayılı Kanunun 3'üncü maddesinin onaltıncı fıkrası gereğince karar verilmiştir.
Mükellefler, vergi dairelerine gitmek yerine İnteraktif Vergi Dairesinden (www.ivd.gib.gov.tr) başvuru yapabilecek. Vatandaşlar, ev ya da ofislerinden, bilgisayar veya akıllı cep telefonları üzerinden vergi işlemlerini 7 gün 24 saat online gerçekleştirebilecek. Mükellefler, yine yapılandırma ödemelerini de online şekilde bu sistemden tamamlayabilecek. İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden başvurusu alınan mükellefler, belirlenen plana göre ödemelerini peşin veya taksitler halinde anlaşmalı bankaların kredi kartlarını kullanarak yapabilecek.
İnteraktif Vergi Dairesine, www.gib.gov.tr ve www.turkiye.gov.tr adreslerinden de erişilebiliyor.
Gelir, kurumlar, KDV, ÖTV, MTV, gümrük vergileri, emlak, çevre temizlik vergileri, ceza ve gecikme faizleri, prim borçları, köprü ve trafik cezaları, öğrenim kredisi borcu, kamunun kira alacakları, TOBB-TESK-Barolar Birliği aidatları, çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan borçları ile orman köylülerinin kredileri...