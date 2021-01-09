2021 Vergi borcu yapılandırma başvuruları son gün ne zaman? e-Devlet ile KYK, SGK, MTV borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır, uzatıldı mı?

Vergi borcu yapılandırma başvuruları son günlerde gündemden düşmüyor. Cumhurbaşkanlığı kararı doğrultusunda 31 Aralık 2020 tarihinde sona ermesi beklenen borç yapılandırma başvuru tarihi uzatılmıştı. Vergi prim borçlarından yararlanmak isteyen binlerce vatandaş, KYK öğrenim kredisi, trafik cezaları, MTV, SGK, vergi borçları gibi birçok borcu 18 taksite varan fırsatlarla ödeme imkanı yakalıyor. Peki Vergi borcu yapılandırma başvuruları son gün ne zaman, uzatıldı mı? e-Devlet ile KYK, SGK, MTV, borç yapılandırma başvuru nasıl yapılır?

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA BAŞVURULARI SON GÜN NE ZAMAN?

Meclis'ten geçtiği duyurulan vergi borcu yapılandırma kanunu Resmi Gazetede yayımlanmasıyla beraber yoğun ilgi görüyor. SGK, KYK, MTV, Trafik cezaları, vergi borcu yapılandırma başvurusu için vatandaşlar elektronik ortam üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Son duyuruyla birlikte 31 Aralık'ta bitecek olan başvuru süresi 31 Ocak'a kadar uzatıldığı biliniyor…