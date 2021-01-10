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Yeni gözde ! Ne zaman sahada olacak?

'nin ilk uçan arabası ilk testleri başarı ile geçti. Özellikleri ile kendine hayran bırakan CEZERİ Türk mühendislerinin tasarlayıp ürettiği, 230 kg'lık ön prototip uçuş testlerinde halatsız şekilde 10 metre yükseldi.

Giriş Tarihi: 10.1.2021 11:52 Son Güncelleme: 10.1.2021 11:56 ABONE OL
Yeni gözde yerli ve milli uçan araba CEZERİ! Ne zaman sahada olacak?

üretimde hızlı bir çıkış yakalayan , şimdi de ilk için çalışmalar devam ediyor. İlk testleri başarıyla geçen ve özellikleriyle hayran bırakan CEZERİ hakkında yeni bir açıklama yapıldı.

Yeni gözde yerli ve milli uçan araba CEZERİ! Ne zaman sahada olacak?

"GELECEĞİ TASARLAMAK"

BAYKAR, dünyanın da yakından takip ettiği 'nin ilk uçan arabası hakkında paylaşımda bulundu.

Yeni gözde yerli ve milli uçan araba CEZERİ! Ne zaman sahada olacak?

BAYKAR'ın resmi Twitter hesabından, "Geçmişten ilham alarak geleceği tasarlamak... 'nin ilk uçan arabası , gençlerimize örnek olacak ve gelecekte daha iyilerini geliştirmelerine vesile olacak!" açıklamasında bulunuldu.

CEZERİ İLK UÇUŞUNU TAMAMLADI

BAYKAR firması tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk uçan arabası CEZERİ, ilk uçuş testlerini başarıyla tamamladı. Türk mühendislerinin tasarlayıp ürettiği, 230 kg'lık ön prototip uçuş testlerinde halatsız şekilde 10 metre yükseldi.

Yeni gözde yerli ve milli uçan araba CEZERİ! Ne zaman sahada olacak?

CEZERİ NE ZAMAN YOLLARDA OLACAK?

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yaklaşık 1,5 yıl önce hayal ederek ve bir çizimle başladıkları 'nın, ilk uçuşunu yaparak gerçeğe dönüştüğünü belirtti.

Yeni gözde yerli ve milli uçan araba CEZERİ! Ne zaman sahada olacak?

Bayraktar, "Önümüzdeki süreçte daha gelişmiş prototiplerini yapacağız. İnsanlı uçuşlar gerçekleştireceğiz. Ancak 'nın yollara inmesi tahminen bir 10-15 yılı bulacak. Muhtemelen 3-4 yıla rekreasyonel olarak arazi araçları ATV'ler gibi kırsal alanda kullanıma şahit olabiliriz. Akıllı otomobillerden sonra otomotiv teknolojisindeki devrim uçan arabalar olacak. Bu açıdan baktığımızda bugünün değil yarının yarışlarına hazırlanıyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi seferberliği ile gençlerimize her alanda özgüven ve motivasyon kazandırmak en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Yeni gözde yerli ve milli uçan araba CEZERİ! Ne zaman sahada olacak?

CEZERİ'NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Seyir hızı: 100 km/s

Azami uçuş irtifası: 2000 m

Hava kalma süresi: ~ 1 saat

Menzil: 70-80 km

Bataryaların tam dolumu için gereken süre: 1 saat

Yeni gözde yerli ve milli uçan araba CEZERİ! Ne zaman sahada olacak?

Ölçüler (en X boy X yükseklik): 3730 x 4070 x 1870 mm

Kalkış / iniş: Dikey kalkış-iniş

Azami Kalkış Ağırlığı: 241 kg

Motor tipi: 8x BLCD

Yeni gözde yerli ve milli uçan araba CEZERİ! Ne zaman sahada olacak?

CEZERİ'NİN TEKNİK KABİLİYETLERİ

Elektrik tahrikli pervaneler; her bir motor kolunda 2 adet ters dönüşlü pervane

Lityum-iyon batarya paketi

Üç yedekli tam otonom uçuş kontrol sistemi

Karbon fiber yapısal; hafif ve dayanıklı kabin ve motor kolları konstrüksiyonları

Yeni gözde yerli ve milli uçan araba CEZERİ! Ne zaman sahada olacak?

Sabit hatveli pervaneler

Kentsel hava taşımacılığına uygun yolcu ve kargo kabinleri

Yapay zekâ bilgisayarı destekli uçuş sistemi

KULLANIM ALANLARI VE FAYDALARI
Şehir içi ulaşımda trafik sıkışıklığı azaltılabilir

Trafikte geçirilen zaman en aza indirilebilir

Ulaşım kaynaklı hava kirliliği azaltılabilir

Trafik kazaları azaltılabilir

Daha hızlı ve etkin bir kargo taşımacılığı hizmeti sağlayabilir

Sağlık kurumlarının acil ihtiyaçlarına (kan, organ taşımacılığı vb.) hızlı şekilde cevap verebilir

Yüksek riskli savaş bölgelerine ikmal amaçlı kullanılabilir

Yeni gözde yerli ve milli uçan araba CEZERİ! Ne zaman sahada olacak?

CEZERİ'NİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Araç minimum teknik bilgi ve havacılık bilgisi ile uçurulabilecek şekilde tasarlanmaktadır.

8 adet BLDC motor ve pervane çiftinden oluşan, üstten pervaneli, tek koltuklu, döner kanatlı bir hava aracıdır.

Araç gücünü şarj edilebilir bataryalardan sağlamaktadır ve %100 elektrik ile çalışmaktadır.

Araç kumanda kolu, irtifa kontrol kolu, dokunmatik komuta ekranı, iki adet fiziksel buton (Acil İn, Dur) ve iki adet anahtar (Motor Bataryası Anahtarı, Aviyonik Sistem Anahtarı) aracılığı ile kontrol edilmektedir.

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Yeni gözde yerli ve milli uçan araba CEZERİ! Ne zaman sahada olacak?
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