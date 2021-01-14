Emekli Ocak zamları ne zaman yatacak? Memur ve emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Milyonlarca emekli ve memur 7.36 oranında zamlanan maaşlarını Ocak ayında alırken toplu sözleşmeye göre geçmiş 6 aya ait enflasyon oranının farkı da maaşlara ekleneceği bildirildi. Bu kapsamda vatandaşlar emekli maaş farkları için ödeme tarihlerini merak ediyor. Peki, 2021 Memur ve emekli maaş farkı ne zaman yatacak? İşte detaylar…

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Ocak zamlarını öğrenen vatandaşlar, zamlı aylıklarına kavuşmak için gün sayıyor. Gelen son dakika bilgisine göre; zamlı maaş ödemeleri ayın 18'inde SSK emeklileriyle başlayacak ve SSK emeklileri yüzde 8.36 artışın yansıtıldığı yeni aylıklarını 18-26 Ocak tarihleri arasında çekebilecek…