Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Emekli maaş farkları hesaplara ne zaman yatacak? Emekli maaş farkları için beklenen gün geldi

maaş farkları hesaplara ne zaman yatacak? için beklenen gün geldi

Türkiye’de milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği maaş farkları için beklenen gün geldi. 2021 yılı emekli maaşları 4 Ocak tarihinde açıklanan enflasyon rakamları ile birlikte belli olmuştu. Milyonlarca emekli, açıklanan rakamlar ışığında alacakları zammı öğrendi. Şimdi ise gözler, emekli maaş farklarına çevrildi. Daha önce için tarih verilmişti. Peki, emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte 2021 emekli maaş farkları ödeme tarihi

Giriş Tarihi: 15.1.2021 09:49 ABONE OL
Emekli maaş farkları hesaplara ne zaman yatacak? Emekli maaş farkları için beklenen gün geldi

Emekli maaş farkları ne zaman hesaplara yatacak? Türkiye'de milyonlarca emekli Ocak ayı zammını, 4 Ocak'ta açıklanan enflasyon rakamları ile öğrenmişti. Pek çok kişiyi yakından ilgilendiren emekli maaş farkları, enflasyon farkını maaş hesaplarına yansıtacak. Daha önce konuyla ilgili tarih verilmişti. Peki, emekli maaş farkları hesaplara ne zaman yatacak? İşte İşte 2021 emekli maaş farkları ödeme tarihi

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

DERECE VE KADEMEYE GÖRE FARKLILIK GÖSTERİYOR

Kamuda maaşlar derece ve kademeye göre değişiklik gösteriyor. Hemen her memurun maaşı farklı yatıyor. Derece ve kademe değiştikçe alacakları maaş da farklılık gösteriyor.

Toplu sözleşmeye göre memurlar Ocak ayında maaşlarını zamlı alacak. Geçmiş 6 aya ait enflasyon oranının farkı da maaşlara eklenecek.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlar belli oldu. Bu yıl ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3 artış öngörülmüştü.

2020 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 8,37 gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 4,33 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 7,33 artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 8,37 artış sağlandı.

Tabloda 2020 Aralık maaşa yansıyan zam tutarı, temmuz ayındaki 5.75 zam oranı üzerinden hesaplanmıştır. Zam oranı hesaplamasında ek ödemeler de dahil edilmiştir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Emekli maaş farkları hesaplara ne zaman yatacak? Emekli maaş farkları için beklenen gün geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA