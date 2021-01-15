Esnafa kira yardımı ve hibe desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Kira yardımı - hibe desteği başvuru sonuçları ne zaman belli olur?

Salgın sürecinde vatandaşlara sağlanmakta olan birçok ödenek bulunurken 11 Ocak tarihine kadar alınan kira yardımı ve hibe desteği başvurularının sona ermesiyle gözler ödemelerin yapılacağı tarihe çevrildi. İlk aşamada taksi, dolmuş, servis işletmecisi, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü gibi meslek gruplarına sağlanacak ödeneğin kısa sürede ödemelerine başlanması bekleniyor. Peki, Esnafa kira yardımı ve hibe desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar…

ESNAFA KİRA YARDIMI VE HİBE DESTEĞİ (GELİR KAYBI) ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Gelen açıklamaya göre; gelir kaybı olarak da ifade edilen 1000 TL hibe desteği ödemeleri üç aylık süreyle gerçekleştirilecek. Öte yandan iş yerlerinin büyük şehirlerde bulunduğu yerlerde 750, diğer şehirlerde ise 500 TL'lik kira yardımı yapılacak ve bu ödemeler de yine 3 ay boyunca sürecek…