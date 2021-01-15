Son dakika haberi: Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone'den işbirliği! İnternet kotalarından harcama yapmadan kullanılabilecek...

VODAFONE TÜRKİYE İCRA KURULU BAŞKANI ENGİN AKSOY: "TÜRKİYE'NİN YERLİ GÜCÜNÜ DESTEKLİYORUZ"

Sektörümüzde yerli alternatif platformların çeşitlendirilmesi yönünde yapılan çalışmaları destekliyoruz. Müşterilerimize sınırsız internet deneyimi yaşatmak amacıyla 4 yıl önce kullanıma sunduğumuz

Vodafone Pass paketlerini ihtiyaç ve talepler doğrultusunda güncelliyoruz. Müşterilerimizin mesajlaşma, sosyal medya ve video izleme gibi ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirdiğimiz bu paketlerden Vodafone İletişim Pass paketini yeni uygulamalarla zenginleştiriyoruz. İletişim Pass kapsamında sunduğumuz mevcut uygulamalara yerel mesajlaşma ve iletişim uygulamalarını da dahil etme kararı aldık. Tarifesi içinde İletişim Pass paketi olan tüm müşterilerimiz Şubat ayı itibarıyla yerli mesajlaşma uygulamalarını diğer uygulamalarla birlikte süresiz ve ücretsiz kullanırken, tüm Vodafone müşterilerimize ise bu uygulamaları 1 ay boyunca ücretsiz sunacağız. Vodafone olarak, üç operatörün beraber geliştireceği, uluslararası seviyede rekabet edebilecek sektörel ve yerli platformlara yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu işbirliği için Turkcell ve Türk Telekom başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz."