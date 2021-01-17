Reklam yasağı 19 Ocak’ta başlıyor

Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) Türkiye'de temsilci bulundurmaları için sosyal ağ sağlayıcılarına verdiği sürede yeni bir aşamaya geçiliyor. Türkiye'de henüz temsilcilik açmayı kabul etmeyen Facebook, Instagram ve Twitter gibi şirketlere bugüne kadar 40'ar milyon lira ceza kesildi. 19 Ocak itibarıyla ise bu şirketlere reklam yasağı uygulanmaya başlanacak. Bugüne kadar YouTube, TikTok, Dailymotion ve Rus sosyal medya şirketi VKontakte (VK) Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul ederken, Linkedin ise Türkiye'ye temsilci atayacağını bildirdi. Facebook ve bünyesinde bulunan Instagram, Twitter, Periscope ve Pinterest gibi şirketler ise henüz temsilcilik açmayı kabul etmedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Linkedin'in açıklamasından sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Amacımız ne sosyal ağ sağlayıcılarının ne de vatandaşlarımızın ülkemizde sağlanan hizmetlerden mahrum kalmaları. Bizler sadece ve sadece ikirciliğin ortadan kalkması ve vatandaşlarımızın taleplerinin yerine getirilmesini istiyoruz" dedi.Sosyal medya yasası çerçevesince şirketlere öngörülen para cezası uygulamasında sona gelinirken, bundan sonra daha ciddi yaptırımlar devreye alınacak. Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurabilecek.ANLIK yazışma platformu WhatsApp, Türkiye'de büyük tartışmaya neden olan gizlilik sözleşmesinin uygulama tarihini ertelediğini açıklayarak, bu konuda geri adım attı. Türkiye'deki kullanıcılara özel teyit mesajı yayımlayan WhatsApp, yeni gizlilik sözleşmesiyle ilgili açıklamasında "İnsanlardan şartları incelemelerinin ve kabul etmelerinin isteneceği tarihi geri alıyoruz. 8 Şubat'ta hiç kimsenin hesabı askıya alınmayacak veya silinmeyecek" denildi. Şirket, 15 Mayıs'ta yeni iş seçenekleri sunulmadan önce, insanların yeni politikayı kendi hızlarında gözden geçirebileceğini belirtti.