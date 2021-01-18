TMSF'den son dakika açıklaması: Bu şirketler satılacak

Son dakika haberi: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandığı 797 şirketle birçok büyük holdingi geride bırakırken, bu yıl halka açılmaya hazırlanıyor. "Bu şirketler dünden daha kuvvetli" diyen TMSF Başkanı Muhiddin Gülal bazı şirketleri satacaklarını, bazılarında da halk arza gidileceği mesajını verdi. Gülal, "Bu yıl Aynes Gıda, Alfemo Mobilya, Aker Tekstil, MarkAntalya AVM, Central Hospital'ın satışı düşünülüyor. Erciyes Anadolu Holding gibi büyüyen, kâr eden şirketler hukuki süreç tamamlanıp kararlar kesinleşince şirketler devlete geçecek" dedi.
DUMANKAYA'DA İKİ PROJE TAMAM
Başkan Gülal, 70 milyarlık aktif büyüklüğe ulaşan Fon denetimindeki şirketlerin durumu ve 2021 ajandasını değerlendirdi. Gülal, Fon'un birkaç yıl içinde 100 milyarlık rezerv büyüklüğüne ulaşacağını söyledi. Gülal, Fon'un kayyumluğu döneminde irtifa kaybeden herhangi bir şirket olmadığını, bunlara yönelik yol haritasının netleşmesi için hukuki süreçlerin kesinleşmesi gerektiğini söyledi. Gülal, Dumankaya ve Fi Yapı başta olmak üzere gayrimenkul şirketlerinde yaşanan mağduriyetlerin çözüleceği sinyalini verdi. Gülal, "Dumankaya'da 300'e yakın mağduriyet var. Bir firma ile anlaşıldı, iki proje tamamlandı, daire sahiplerine vereceğiz. Fi Yapı'da 5 bin 500 mağdur var. Fi Yapı'nın kasasında 1 TL bile para yok. Dikili'deki adasının satışı düşünülüyor. Bu şekilde mağduriyetlerin bir kısmı çözülebilir. Ada için 50 milyon euro değerleme yapıldı. Bu da inşaatların tamamlanmasına yetmiyor, çok daha fazla nakde ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.
BALKANER DOSYASI KAPANACAK
Balkaner Grubu'na yönelik çalışmalar kapsamında "Ataşehir Modern" projesinin 15-20 gün içinde lansmanını yapacaklarını belirten Gülal, "Ataşehir'de bin 113 konutluk inşaat projesi yapıyoruz. Buradan 2 milyar liralık hasılat beklentimiz var. Masrafları çıktıktan sonra 1 milyar lira. Bu hasılatla Balkaner Grubu'nun dosyasını kapatacağız" diye konuştu.
UZANLARIN VARLIKLARINA TAKİP
Uzan Grubu'na ilişkin süreci de değerlendiren Gülal, "Bizim Uzan'lardan hâlâ 5 milyar dolara yakın alacağımız var ama bunun tahsil kabiliyeti var mıdır, tabii yurtdışında çalışmalarımız devam ediyor, yurtiçinde bir varlığının kalmadığını görüyoruz" değerlendirmesini yaptı.
ERCİYES HOLDİNG'DE MÜSADERE KARARI ÇIKTI
FON'UN elinde aktifin yüzde 80'inini oluşturan büyük 8-10 grup bulunduğunu anımsatan Gülal, satışa en hazırlıklı grubun markalarıyla pazar lideri olan Erciyes Anadolu Holding olduğunu söyledi. Gülal, "Halka arz edebiliriz. Her markanın fabrikasını ayırdık, marka marka satabiliriz, hepsi gündemde" ifadesini kullandı. Gülal, "Erciyes Anadolu Holding, yargıtay aşamasında, müsadere kararı çıktı. Erciyes Anadolu Holding'de çok ciddi bir yapılanmaya gittiler, markaları ayırdılar. Halka arz bir metot olabilir. Pırıl pırıl şirketlerimiz var, şartlar oluştuktan sonra satış da gündeme gelebilir. Her halükarda hukuki süreçlerinin kesinleşmesi lazım ki bu projeksiyonları daha sağlıklı yapalım" açıklamasını yaptı. Şirketlerin mali durumunu değerlendiren Gülal, "Bazı şirketleri içi boşalmış olarak aldık. Naksan Grubu ve Aynes gibi zarardaki şirketleri çalışır hale getirdik. Naksan ve Royal Halı'da satış süreci yaşadık. Fakat talihli olmayınca, ihale ileri tarihe ötelendi. Üç ay mağazaları kapalı kalmasına rağmen Aydınlı Grup dahi yılı kârla kapattı" şeklinde konuştu.
HİSSELER HAZİNE'YE DEVROLACAK
BAŞKAN Gülal, hukuk reformu kapsamında görüş bildirdiklerini, mülkiyet reformuyla ilgili yapılan çalışmaların bu şirketlerle ilgisi bulunmadığının altını çizdi. Gülal, bu şirketlerin hukuk reformuyla iade edilmesinin söz konusu olmadığını kaydetti. Gülal, hukuki süreçte büyük grupların tamamında müsadere kararı verildiğini anımsatarak, "Erciyes Anadolu Holding'de, Koza'da, Aydınlı'da bu karar verildi. Müsadere kararı onandığı andan itibaren bu mülkiyet sorunu ortadan kalkacak. Bu hisseler Hazine'ye devrolacak ve mülkiyet eski sahiplerinde değil, devletimizde olacak. O zaman Hazine'miz ile oturur konuşuruz. Artık Hazine adına belki bu işleri yapacağız" dedi.
KOZA ALTIN VARLIK FONU'NA DEVREDİLEBİLİR
TMSF Başkanı Gülal, Koza Altın'a ilişkin hukuki sürecin kesinleşmesi durumunda Türkiye Varlık Fonu'na devrinin bir opsiyon olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Koza'da da müsadere kararı çıktı ama istinaf aşamasında. Sonuçta Varlık Fonu, Türk Madencilik A.Ş. diye bir firma kurdu. Varlık Fonu'nun elindeki şirketlere baktığımızda oraya mobilyayı koyamazsın ama Koza altın üretiyor ve stratejik bir firma. Koza Altın ülkede üretilen altının üçte birini üretiyordu.
Hukuki süreci kesinleşince Varlık Fonu'na devredebiliriz. Ancak yerli veya yabancı talibi çıkarsa satışı da mümkün olabilir. Bütün bu işlemler için hukuki süreçlerin tamamlanması lazım ve halihazırda tamamlanmış dosyamız yok."