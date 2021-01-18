TMSF'den son dakika açıklaması: Bu şirketler satılacak

KOZA ALTIN VARLIK FONU'NA DEVREDİLEBİLİR

TMSF Başkanı Gülal, Koza Altın'a ilişkin hukuki sürecin kesinleşmesi durumunda Türkiye Varlık Fonu'na devrinin bir opsiyon olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Koza'da da müsadere kararı çıktı ama istinaf aşamasında. Sonuçta Varlık Fonu, Türk Madencilik A.Ş. diye bir firma kurdu. Varlık Fonu'nun elindeki şirketlere baktığımızda oraya mobilyayı koyamazsın ama Koza altın üretiyor ve stratejik bir firma. Koza Altın ülkede üretilen altının üçte birini üretiyordu.

Hukuki süreci kesinleşince Varlık Fonu'na devredebiliriz. Ancak yerli veya yabancı talibi çıkarsa satışı da mümkün olabilir. Bütün bu işlemler için hukuki süreçlerin tamamlanması lazım ve halihazırda tamamlanmış dosyamız yok."