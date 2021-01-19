Son dakika haberleri: Milyonlarca emekliye bir müjde daha: Maaş zammından sonra ek ödeme zammı

Milyonlarca emeklinin beklediği Ocak zammıyla ilgili son dakika gelişme yaşandı. Emekliler aldıkları maaş zammının üzerine bir de ek ödeme zammı aldı. Emekli maaşı 1554 liranın altındakilere yüzde 5, üstündekilere ise yüzde 4 ek ödeme yapılacak.