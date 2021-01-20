Salgın sürecinde negatif yönlü etkilenen esnaflara sağlanacak olan kira yardımı ve 1000 TL hibe desteği (gelir kaybı) ödemeleri başvuruların tamamlanmasıyla beraber değerlendirilmeye alınmıştı. Bu kapsamda gelen son dakika açıklamasında Bakan Pekcan "Bugün itibariyle esnaf ve sanatkarlara yönelik gelir kaybı desteklerini ödemeye başlamış bulunuyoruz. " ifadelerinde bulunmuş ve müjdeyi vermişti. Peki, Esnafa kira yardımı ve hibe desteği (gelir kaybı) ödemeleri ne zaman yapılacak? Kira yardımı hibe desteği başvuru sonuçları belli oldu mu? İşte gelir kaybı ödemelerine ilişkin tüm detaylar…

ESNAFA KİRA YARDIMI VE 1000 TL HİBE DESTEĞİ (GELİR KAYBI) ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Esnafa kira yardımı (hibe desteği) kapsamında başvuru süreci geçtiğimiz hafta sona ermişti. Koronavirüs pandemi sürecinden ekonomik açıdan negatif yönlü etkilenen esnaflara büyük şehirlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde ise 500 lira ödenek verileceği ifade edilmişti…