Salgın sürecinde negatif yönlü etkilenen esnaflara sağlanacak olan kira yardımı ve 1000 TL hibe desteği (gelir kaybı) ödemeleri başvuruların tamamlanmasıyla beraber değerlendirilmeye alınmıştı. Bu kapsamda gelen son dakika açıklamasında Bakan Pekcan "Bugün itibariyle esnaf ve sanatkarlara yönelik gelir kaybı desteklerini ödemeye başlamış bulunuyoruz. " ifadelerinde bulunmuş ve müjdeyi vermişti. Peki, Esnafa kira yardımı ve hibe desteği (gelir kaybı) ödemeleri ne zaman yapılacak? Kira yardımı hibe desteği başvuru sonuçları belli oldu mu? İşte gelir kaybı ödemelerine ilişkin tüm detaylar…
ESNAFA KİRA YARDIMI VE 1000 TL HİBE DESTEĞİ (GELİR KAYBI) ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Esnafa kira yardımı (hibe desteği) kapsamında başvuru süreci geçtiğimiz hafta sona ermişti. Koronavirüs pandemi sürecinden ekonomik açıdan negatif yönlü etkilenen esnaflara büyük şehirlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde ise 500 lira ödenek verileceği ifade edilmişti…
ÖDEMELER BAŞLADI!
Bakan Pekcan, geçtiğimiz gün toplantı sonrasında gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Salgından etkilenen esnaf, sanatkar ve gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı destek ödemelerini ocak ayı içinde planladıklarını hatırlatan Pekcan,
"Bizim ve Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerinin karşılaştırılmasıyla mümkün olan en kısa zamanda ödemeleri yapacağımızı söylemiştim. Bugün itibarıyla gelir kaybı destek ödemelerine başlamış bulunuyoruz. Herkese hayırlı olsun, ocak ayını ödemeye başladık. bundan sonra da ocak-şubat-mart, üç ay bunları ödemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
ÜÇ AY SÜRECEK!
Gelir kaybı desteği olarak, ticari kazançları basit usulde tespit edilenlere, vergiden muaf esnafa ve bunların dışında kalan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere aylık 1000 lira olmak üzere toplamda 3 bin lira hibe desteği sağlanacak.
Gelir kaybı desteğinden faydalanabilecek gerçek kişilerin vergi sicil kayıtlarına göre esas faaliyetlerini yürüttükleri iş yerlerinin kira olması halinde, bu kişilere büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1500 lira kira desteği verilecek.
İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda iş yeri kira tutarı kadar kira desteği ödenecek.