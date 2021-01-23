Son dakika haberi: Bakanlık düğmeye bastı! Artık kiraya verilemeyecek

RİSKLİ BİNALAR İLE İLGİLİ TÜM ETİKETLEMELER YAPILACAK

Yapı Denetim Sistemi'nde olduğu gibi elektronik olarak ve periyodik bir denetleme süreci planlanıyor. Ayrıca kiracıların Bina Kimlik Sistemi (BKS) üzerinden de binalar ile ilgili bilgi sahibi olmaları sağlanacak. BKS kapsamında riskli binalar ile ilgili tüm etiketlemeler yapılacak. Bir kişi kiralayacağı evi kolayca sorgulayıp riskli olup almadığını görebilecek. Böylece bir deprem anında yıkılma tehlikesi olan yerlerden uzak durabilecek.

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