Piyasa değerleri milyonları buluyor! 4 bin araç çürümeye terkedildi

"YÜKSEK MODELLİ ARAÇLAR DA VAR"

Araçların içerisinde yüksek modelli araçlar da mevcut olduğunu belirten Başat, "İcra işlemlerinin ve prosedürlerin yavaş ilerlemesi ciddi bir sorun. Emniyet tarafından ve trafikten menedilen başka araçlar buraya getiriliyor. Yaklaşık 12 yıldır burada duran araçlar da var. Burada şu anda 4 bin tane araç var; bunların yaklaşık bin 700 tanesi motosiklet, diğerleri ise otomobil ve kamyonet sınıfı araçlar" diye konuştu.