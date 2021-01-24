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Sağlık hizmetlerinden bir yıl daha faydalanacaklar

Giriş Tarihi: 24.1.2021 ABONE OL
Sağlık hizmetlerinden bir yıl daha faydalanacaklar
Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağ-Kur prim borcu olanlar, yılsonuna kadar devlet ve üniversite hastanelerindeki sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanmaya devam edecek. Karar Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla dün Resmi Gazete'de karar yayımlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile GSS ve Bağ-Kur prim borcu olan vatandaşlarımız 31 Aralık 2021'e kadar hastanelerden sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edecektir" dedi.
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Sağlık hizmetlerinden bir yıl daha faydalanacaklar
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