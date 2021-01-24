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: Bankaların ne kadar? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve bankaların kredi faiz oranları

Bankaların ile ilgili haberleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgını ekonomik anlamda zorlukları beraberinde getirdi. Bu durum bankaların kredi paketlerine olan ihtiyacı arttırdı. Peki, Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve bankaların kredi faiz oranları…

Giriş Tarihi: 24.1.2021 11:49 ABONE OL
SON DAKİKA: Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve bankaların kredi faiz oranları

Kredi faiz oranları ne kadar? Koronavirüs salgını ekonomik anlamda olumsuzlukları beraberinde getirdi. Bu durum, bankaların sunduğu kredi paketlerine olan talebi arttırdı. Peki, bankaların kredi faiz oranları ne kadar? İşte 24 Ocak Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları…

KREDİ FAİZ ORANLARI (24 OCAK 2021 PAZAR)

Bankaların 24 Ocak Pazar tarihli kredi faiz oranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.64

Taşıt kredisi: 1.64

Konut kredisi: 1.47

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.62

Taşıt kredisi: 1.62

Konut kredisi: 1.42

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.50

Taşıt kredisi: 1.55

Ev kredisi: 1.40

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.68

Konut Kredisi ADK: 1.40

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SON DAKİKA: Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve bankaların kredi faiz oranları
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