SON DAKİKA: Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve bankaların kredi faiz oranları

Kredi faiz oranları ne kadar? Koronavirüs salgını ekonomik anlamda olumsuzlukları beraberinde getirdi. Bu durum, bankaların sunduğu kredi paketlerine olan talebi arttırdı. Peki, bankaların kredi faiz oranları ne kadar? İşte 24 Ocak Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları…

KREDİ FAİZ ORANLARI (24 OCAK 2021 PAZAR)

Bankaların 24 Ocak Pazar tarihli kredi faiz oranlarına haberimizden ulaşabilirsiniz...