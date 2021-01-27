Esnafa hibe desteği (gelir kaybı) e-devlet başvuru ekranı! Hibe desteği (gelir kaybı) ve kira yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Devlet tarafından koronavirüs salgını sürecinde gelir kaybı yaşayan esnaflara kira yardımı ve hibe desteği ödemeleri başvuru süreci Resmi Gazete'de yayımlanan kararla beraber uzatıldı. Bu kapsamda büyük şehirlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde ise 500 lira ödenek verileceği ifade edilmişti. Peki, Esnafa kira yardımı ve hibe desteği (gelir kaybı) başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte kira yardımı ve hibe desteği başvurularına ilişkin gelen son dakika haberinin detayları…

ESNAFA KİRA YARDIMI VE HİBE DESTEĞİ (GELİR KAYBI) BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Koronavirüs salgını sürecinden direkt olarak negatif yönlü etkilenen esnaflara yönelik kira yardımı ve hibe desteği (gelir kaybı) ödemeleri ile ilgili son dakika haberine göre; ödeneğin başvurularına ilişkin süre uzatılırken işlemler e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor…