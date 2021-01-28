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Son dakika: Gamestop hisseleri 9 günde yüzde 1760 yükselmişti! Sebebi ortaya çıktı...

Son dakika haberi... Son birkaç gündür borsalarında bazı hisselerde yaşanan çılgın yükselişlerin arkasından, küresel finans sistemine karşı, küçük yatırımcıların başkaldırı operasyonu çıktı. Son dönemde yıllardır zarar eden Gamestop isimli şirketin hisselerinde yaşanan yükselişle ortaya çıkan başkaldırı hikayesi, hisse senedi ve emtialarda açık pozisyon taşıyan büyük kurumları batma noktasına getirdi.

OKTAY ÖZDABAKOĞLU OKTAY ÖZDABAKOĞLU
Giriş Tarihi: 28.1.2021 19:35 Son Güncelleme: 28.1.2021 20:41 ABONE OL
Son dakika: Gamestop hisseleri 9 günde yüzde 1760 yükselmişti! Sebebi ortaya çıktı...

Gamestop hisseleri 9 günde yüzde 1760 yükselirken, bu hissede kısa pozisyon alan Melvin Capital isimli hedge fon şirketi tarihinin en büyük zararını yaptı.

Satış yönünde açık pozisyona sahip olan Melvin Capital, pozisyonu kapatabilmek uğruna alım yaparak 2.8 milyar dolar zarar etti. Bu operasyonu yapanlar ise ABD'deki küçük yatırımcılar oldu.

FOSSIL HİSSELERİNDE İŞLEM…

WallStreetBets gibi Reddit forumlarında (sosyal medya) birbirlerini motive eden bir grup bağımsız küçük bireysel yatırımcı, Melvin gibi şirketlerin kısa pozisyonları karşısında uzun pozisyon alarak büyük hedge fonları köşeye sıkıştırdı. Sosyal medya grupları, son dönemde Fossil hisselerinde benzer işlemler yapmaya başladı.

Class Petrol’den yatırım atağı!
Class Petrol’den yatırım atağı!

HEDEF JP MORGAN

Küçük yatırımcıların dünkü hedefi ise JP Morgan oldu. Dünya devi kurumunun gümüşte açık pozisyonda olmasını fırsat bilen küçük yatırımcılar gerçekleştirdikleri alımlarla gümüşün fiyatını yüzde 5'ten fazla yükseltti. ABD medyasında, Candlestick, D1 Capital, Point 72 gibi bazı fonların da zor durumda olduğu iddia edildi.

Class Petrol’den yatırım atağı!
Class Petrol’den yatırım atağı!
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Son dakika: Gamestop hisseleri 9 günde yüzde 1760 yükselmişti! Sebebi ortaya çıktı...
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