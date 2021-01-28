Yarın Ankara'dan yola çıkıyor! Bir ilk olacak...

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğünün, BTK Demiryolu Hattı'nın etkinliğini ve Türk sanayicisinin rekabet gücünü artırma çabalarının ürünü olan tren, 15 konteyner içerisindeki yurt içinde üretilen 3 bin 321 beyaz eşyayı taşıyacak. Kara ve demir yolu kombine taşımacılık ile kapıdan kapıya teslim modeliyle yapılacak bu taşıma faaliyeti, ihracatçıların lojistik maliyetlerine ve zaman kazanmalarına önemli katkı sunacak.

TÜRKİYE-ÇİN YENİ İHRACAT TRENİ DE YARIN YOLA ÇIKACAK

Öte yandan Çin'in Xi'an şehrine gidecek yeni ihracat treni de Rusya'ya gidecek blok ihracat treninin ardından hareket edecek. Tren, 7 bin 792 kilometre yol katedecek, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçmesinin ardından yükünü 12 günde Çin'e ulaştıracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin bölgesinde lider, dünyada söz sahibi olması adına demir yolu yatırımlarının önemine işaret etti.