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Bakan Selçuk'tan açıklaması! 2021 İlave ne zaman hesaplara yatacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan ilave hakkında açıklaması geldi. 700 bini aşkın kamu işçisini doğrudan ilgilendiren ilave tediye ödemeleri hakkında konuşan Bakan Selçuk, ödemelerin yapılacağı tarihi duyurdu. Kamu işçilerine ödenen ilave tediyelerin 52 günlük olduğunu belirten Bakan Selçuk, yılda 2 kez yayınlanıp ikişer taksitte ödendiğini ifade etti. Peki, 2021 ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 29.1.2021 10:29 Son Güncelleme: 29.1.2021 10:29 ABONE OL
Bakan Selçuk'tan son dakika tediye ödemeleri açıklaması! 2021 İlave tediye ödemesi ne zaman hesaplara yatacak?

İlave tediye ödemeleri hakkında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından son dakika açıklaması yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın ardından kamuda çalışan işçilere ödenecek ilave tediyelerin ne zaman yapılacağı bir süredir merak ediliyordu. Bakan Selçuk, tediye ödemelerinin yapılacağı tarihi duyururken detayları da paylaştı. Peki, 2021 ilave tediye ödemesi ne zaman yapılacak, ayın kaçında hesaplara yatacak? İşte, Bakan Selçuk'un son dakika ilave tediye ödemeleri açıklamasından öne çıkanlar;

2021 TEDİYE ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın ardından kamuda çalışan işçilere ödenecek ilave tediyelerin, kamu kurumlarınca bugünden itibaren hesaplara yatırılmaya başlanacağını bildiren Bakan Selçuk, "Birinci ilave tediyenin 13 günlük ilk taksiti, bugün (29 Ocak 2021) ödenecek. İkinci taksit ise 11 Mayıs 2021 tarihinde hesaplara yatırılacak. Yeraltı maden işçilerine yapılacak ilave tediyenin tamamı ise 24 Aralık 2021 tarihinde ödenecek" dedi.

Kamu işçilerine ödenen ilave tediyelerin 52 günlük olduğunu belirten Bakan Selçuk, yılda 2 kez yayınlanıp ikişer taksitte ödendiğini ifade etti.
Bakan Selçuk, devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun gereği kamu işçisine ödenen ilave tediyelere, taşerondan kadroya geçen işçilerin de dahil olduğunu anımsattı.

Selçuk, "Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi Türkiyemiz için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Bakan Selçuk'tan son dakika tediye ödemeleri açıklaması! 2021 İlave tediye ödemesi ne zaman hesaplara yatacak?
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