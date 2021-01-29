Bakan Selçuk'tan son dakika tediye ödemeleri açıklaması! 2021 İlave tediye ödemesi ne zaman hesaplara yatacak?

Kamu işçilerine ödenen ilave tediyelerin 52 günlük olduğunu belirten Bakan Selçuk, yılda 2 kez yayınlanıp ikişer taksitte ödendiğini ifade etti.

Bakan Selçuk, devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun gereği kamu işçisine ödenen ilave tediyelere, taşerondan kadroya geçen işçilerin de dahil olduğunu anımsattı.

Selçuk, "Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi Türkiyemiz için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.