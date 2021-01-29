Son dakika: Gıda fiyatlarında operasyon başladı! MB'de gündem 'gıda'...

Gıda fiyatlarına ilişkin son dakika haberi: Son dönemde Türkiye'de her kesimin ana gündem maddesi haline gelen gıda fiyatlarındaki yükseliş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da (TCMB) bu yılın ilk Enflasyon Raporu sunumuna damga vurdu. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, 2021 ve 2022 için bir önceki raporda belirledikleri yüzde 9.4 ve yüzde 7 tahminlerini koruduklarını belirtirken, gıda enflasyonuna ilişkin bu yılki tahmini yüzde 10.5'ten 11.5'e çıkardıklarını ifade etti. İşte Ağbal'ın kritik konulara değindiği son dakika açıklamaları...



RİSKLER HESABA KATILDI

Son dönemde etkisini artıran uluslararası gıda emtia fiyatlarındaki artışın dikkat çekici olduğunu belirten Ağbal, bütün varsayımlarında ve tahminlerinde ihtiyatlı ve riskleri olabildiğince hesaba kattıklarını söyledi.