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haberi: ne kadar? İşte Ziraat, Halkbank, Akbank ihtiyaç - taşıt - faiz oranları...

ile ilgili araştırmaları sürüyor. Kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, bankaların müşterilerine sunduğu ihtiyaç - taşıt - faiz oranlarını yakından takip ediyor. 2021 yılına girilmesiyle birlikte hem yeni ihtiyaçlarını karşılamak hem de ev - konut gibi hayallerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar internet üzerinden 'kredi faiz oranları ne kadar?' sorusunun yanıtını arıyor. Biz de haberimizde Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garanti, İş Bankası, Yapıkredi ve diğer bankaların son dakika kredi faiz oranlarını derledik. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.1.2021 08:54 Son Güncelleme: 29.1.2021 08:55 ABONE OL
Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat, Halkbank, Akbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

Kredi faiz oranlarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Kredi kullanmak isteyenler Merkez Bankası tarafından açıklanan yılın ilk faiz kararının ardından, kredi faiz oranları araştırmalarını hızlandırdı. Peki kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka müşterisine ne uyguluyor? İşte banka banka güncel ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

ZiRAAT BANKASI FAiZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.64
Taşıt kredisi: 1.64
Konut kredisi: 1.52

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.6
Taşıt kredisi: 1.58
Konut kredisi: 1.42

AKBANK FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 2.03
İhtiyaç kredisi: 1.96
Taşıt kredisi: 1.51
Konut kredisi: 1.39

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.50
Taşıt kredisi: 1.55
Ev kredisi: 1.40

YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI:

Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.79
Konut kredisi: 1.44
Taşıt kredisi: 1.53

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.29
Standart konut kredisi: 1.68
Taşıt kredisi: 1.61

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 1.50
İhtiyaç kredisi: 1.52
Taşıt kredisi: 1.48

DENİZBANK FAİZ ORANLARI

Mortgage kredisi: 1.58
Taşıt kredisi: 1.59
İhtiyaç kredisi: 2.17

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Son dakika haberi: Kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat, Halkbank, Akbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...
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