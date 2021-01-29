Tarladan sofraya e-zincir

PttAVM.comvatandaşa ucuz gıda ulaştırmak için hazırlığa başladı. Tarım Kredi Kooperatifleri, Toprak Mahsulleri Ofisi, Atatürk Orman Çiftliği ürünlerinin e-ticaret satış merkezi olan PttAVM.com'un çatısı altına Fiskobirlik ve Çaykur ürünlerinin de dahil edilerek, kooperatif şubesi bulunmayan noktalarda da vatandaşa indirimli ürün ulaştırmak için çalışma başlatıldığı öğrenildi. İlk olarak özellikle son günlerde fiyatları aşırı artış gösteren zeytinyağı ve ayçiçek yağı başta olmak üzere, un, tuz, şeker, bakliyat, salça ve bal gibi temel gıda ürünlerinde fiyatların aşağıya çekilmesi için kooperatif ürünleri ön plana çıkarılacak. AOÇ'nin süt ve süt ürünlerini de günlük olarak vatandaşa ulaştırabilmek için çalışıldığı, yoğurt, tereyağı, süt, dondurma gibi rağbet gören ürünlerin de bu kanalla satılabileceği ifade edildi.