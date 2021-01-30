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nedir ve nasıl kullanılır? ?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile ilgili yeni ödeme uygulamasını duyurdu. Gelen son duyuruya göre FAST işlemleri için üst sınırın artırılmış oldu. Böylelikle ilk aşamada 50 TL olan işlem üst limitinin kademeli artışla 1.000 TL'ye yükseltildiği bildirildi. Bankalar arası 7/24 saniyeler içerisinde gerçekleştirilebilen , nasıl kullanılır? ?

Giriş Tarihi: 30.1.2021 09:00 Son Güncelleme: 30.1.2021 09:02 ABONE OL
FAST sistemi nedir ve nasıl kullanılır? FAST sistemi üst limiti ne kadar oldu?

Merkez Bankası tarafından FAST sistemi ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Bankalar arası para transferinin kolaylıkla gerçekleştiği sistemde üst limit arttırıldı. FAST Sisteminin yoğun bir ilgi ile karşılanırken kısa süre içinde FAST üzerinden 9 milyon anlık ödeme gerçekleştirildiği ifade edildi. Kelimeyi ilk kez duyanlar ise konuya yönelik araştırmalarına hız kazandırdı. Peki FAST sistemi nedir, nasıl kullanılır? FAST sistemi üst limiti ne kadar oldu?

FAST SİSTEMİ NEDİR?

FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi), farklı bankalardaki hesaplarınız arasındaki para transferlerini saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebileceğiniz sistemdir.

FAST SİSTEMİ NEDİR, NASIL KULLANILIR? FAST SİSTEMİ ÜST LİMİTİ NE KADAR OLDU?

Merkez Bankası (TCMB) yeni ödeme sistemi FAST'in pilot uygulamanın ardından kullanıma açıldı. FAST sistemi ile, vatandaşlar para transferlerini bankalar arası 7/24 saniyeler içerisinde gerçekleştirebililiyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 8 Ocak itibarıyla kullanıma açılan yeni nesil 7/24 anlık ödeme sistemi Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi'nde işlem üst limiti 1.000 TL'ye yükseltildi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iç kaynaklarınca geliştirilip işletilen ve 8 Ocak 2021 itibarıyla kullanıma açılan yeni nesil 7/24 anlık ödeme sistemi Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi yoğun bir ilgi ile karşılanmış, bu kısa süre içinde FAST üzerinden 9 milyon anlık ödeme gerçekleştirilmiştir.

Ödemelerin, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN), telefon numarası ve e-posta adresi ile kolay ve hızlı bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sisteminde kayıtlı kullanıcı sayısı 5,3 milyona ulaşmıştır.

FAST SİSTEMİNDE İŞLEM ÜST LİMİTİ YÜKSELDİ

Bugün itibarıyla FAST Sisteminde işlem üst limiti 1.000 TL'ye yükseltilmiştir. FAST'ın ilerleyen dönemlerde daha yüksek limitlerle ve kullanıcı deneyimini artıracak karekodlu ödeme gibi yeni katma değerli servislerle birlikte çalışması mümkün olabilecektir.

Ödemeler alanındaki temel alt yapıyı güçlendirecek bu gelişmelerin, yenilikçi finansal teknolojilerin hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesini sağlayarak, dijital ekonomi hedefi doğrultusunda çok önemli katkılarda bulunacağı değerlendirilmektedir."

Merkez Bankası FAST Sistemi hakkında merak edilenleri bilgiselde topladığını duyurdu.

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FAST sistemi nedir ve nasıl kullanılır? FAST sistemi üst limiti ne kadar oldu?
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