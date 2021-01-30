İhracatta demiryolu atağı

Türkiye'den Rusya ve Çin'e beyaz eşya ve bor taşıyan ihracat trenleri dün Ankara Tren Garı'ndan uğurlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de katıldığı uğurlama töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rusya'ya gidecek ilk blok ihracat treni ve Çin'e gidecek ihracat trenlerinin büyük bir başarı olduğunu anlattı. Çin, Asya, Avrupa ve Orta Doğu'yu birbirine bağlayarak devasa bir ulaşım ağı oluşturulmasını amaçlayan Tek Kuşak Tek Yol Projesi'nin Türkiye açısndan da çok önemli bir proje ve fırsat olarak değerlendirdiklerini anlatan Karaismailoğlu, izledikleri proaktif politikalarla dünya demir yolu taşımacılığında kısa zamanda söz sahibi olan Türkiye'nin, Demir İpek Yolu'nun en stratejik bağlantı noktası haline geldiğini söyledi. Enerji Bakanı Dönmez ise Eti Maden ve TCDD'nin iş birliğiyle Çin'e ilk bor ihracatının gerçekleştiğini vurgulayarak, 2020'de Türkiye'nin maden ihracatının altın hariç bir önceki yıla göre yüzde 1 azalarak 4.27 milyar dolar olduğunu kaydetti. Dönmez, toplam 190 ülkeye ihracat yapıldığını belirterek, Türkiye'nin toplam ihracatında madenciliğin payının yaklaşık yüzde 2.75 seviyesinde olduğunu ifade etti.Maden ihracatında en önemli kalemlerden birinin bor olduğunun altını çizen Dönmez, "Her türlü olumsuzluğa rağmen, 2020'de 1.73 milyon ton satışla dünya bor sektöründeki liderliğimizi sürdürdük. Küresel talebin yüzde 57'sini karşıladık" dedi.