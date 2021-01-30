Türkiye artık hem tasarlayıp hem üretiyor

Köprü inşaatlarında dünyanın önde ülkelerinden Japonya ve Kore gibi ülkelerde kullanılan ileri teknolojileri artık ülkemizde de tasarlanıp üretilmeye başlandı. Askeri donanım, otomotiv ve beyaz eşyada olduğu gibi endüstriyel tasarımlarda da dünyada yerimizi alıyoruz. TÜİK istatistiklerine göre 2020 yılında patent başvuru sayısına göre Kocaeli 240 başvuru ile 6. Sırada yer aldı.

PLAKET VERİLDİ

1915 Çanakkale Köprüsü Projesi'nin tüm kalıcı çelik yapılarının imalatlarını yapmakta olan firma (Çimtaş Çelik İmalat, Montaj ve Tesisat AŞ) imalatlarında verimliliği çok arttıran Presmag preslerinin tasarımcısı ve üreticisi olan Sebahattin Sertçetin'i bir plaket ile ödüllendirdi. Plaketi, Çanakkale Köprüsünün çelik yapı imalatını yapan firmanın Genel Müdür Yardımcısı. Nedim Özkan verdi.

İŞ VERİMLİLİĞİ 4 KAT ARTTI

Plaketi teslim eden Özkan, "İzmit'te 35 yıldır faaliyet gösteren küçük ölçekli firmanın tasarımı büyük ölçekli projelerde yüksek verimlilik sağlamıştır. Bu firmamız, son 6 yıldır ülkemizin büyük köprü projelerinden olan, Osman Gazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsünün ayaklarının ve tabliyelerinin üretiminde kullanılan iki çeşit manyetik ve hidrolik presleri tamamen kendi tasarımları ile üretmiştir. Presmag olarak markalandırılan presler büyük boyutlardaki ağır çelik levhaların 4.4 tonluk ve 14 tonluk manyetik baskı ile hatasız kaynaklanmasını sağlamaktadır. Eski metotlarda bir vardiyada 2 birim takviye dikme çeliği montaj yaparken, tasarım presler ile 7 ya da 8 birim montaj imkânı elde edilmiştir. Böylece hata payı neredeyse sıfıra indirilirken, iş verimliliği de 4 kat artmıştır"dedi.

TÜRKLER BİZDEN İLERİDE

Osman Gazi Köprüsü ana yüklenicisi olan firmanın, Japon mühendislerinin imalatını kontrol ve denetimlerinde presleri gördüğünü ve hayran kaldıklarını belirten Özkan, "Japon mühendisler, presleri görünce ''Türkler bizden ileride'' ifadesini kullandılar. Dünyada ilk olan bu cihazların iki tipine ait olan patent hakları ise hiçbir karşılık beklemeden bütün teknik dokümanı eklemek suretiyle Enka Holding bünyesinde kurulan Ar-ge merkezine verildi" şeklinde konuştu.

PLAKET VERİLEN FİRMA

Kocaeli Sanayi Odası Elektrik Aletleri Elektronik Ve Bilgi Teknolojileri Sanayi komite başkanı olan Sebahattin Sertçetin, 1986 yılında Türkiye'de ilk yerli film ve banyo makineleri üreten firma olan Polyform Fotoğraf Banyo Makinaları İmalat Taah.Tic.Ltd.Şti.ni kurarak faaliyetine başladı.Firma kuruluşundan bu güne sadece kendi tasarımlarının üretim ve ticaretini yaptı. 2000 yılından bu yana ise NTD (Non-Destructive Testing) Endüstriyel tahribatsız muayene konusunda Nükleer Araştırma Kurumları ve bütün NTD firmalarına anahtar teslimi cihaz tasarım projeleri gerçekleştirdi.