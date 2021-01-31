MSB duyurdu: 2021 bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu? Bu yılın Bedelli askerlik ücreti fiyatı açıklandı!

Son dakika haberleri... Bedelli askerlik yapmayı düşünen vatandaşların merakla beklediği ücretler açıklandı. Edinilen son dakika bilgisine göre, 2021 yılının ilk yarısında uygulanacak olan bedelli askerlik ücreti belli oldu. Katsayı değişikliği nedeniyle bedelli askerlik ücreti artış gösterirken toplamda yüzde 13.50'lik bir fiyat güncellemesi yapıldı.

2021 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

2020 yılının ikinci yarısında 37.070 TL olan bedelli askerlik ücretleri açıklanan yeni oranlarla 2021 yılının ilk yarısında 39.788 TL olarak uygulanacak.

DÖVİZLE BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Yeni yılda bedelli askerlik yapacak yurt dışında yaşayan gurbetçiler için de tutarlar belirlendi. Buna göre gurbetçi vatandaşların ödeyeceği dövizle askerlik bedeli, başvuruyu yaptıkları tarihteki döviz kuru esas alınarak hesaplanacak. 2021 yılı bedelli askerlik ücreti 39 bin 788,64 Türk Lirası, dövizle askerlik bedeli ise, 4 bin 402,27 Euro olarak belirlendi.

BEDELLİ ASKERLİK CELP TARİHLERİ 2021

Bedelli askerlik için 2020 yılında başvuruda bulunarak ücretlerini ödeyenlerin 2021 yılı görev tarihleri şöyle:

a) 01, 02, 03 Nisan 2021

b) 13, 14, 15 Mayıs 2021

c) 17, 18, 19 Haziran 2021

ç) 05, 06, 07 Ağustos 2021

d) 16, 17, 18 Eylül 2021

e) 21, 22, 23 Ekim 2021

f) 25, 26, 27 Kasım 2021