Son dakika: İstanbul'da sevindiren gelişme! Baraj doluluk oranları kritik seviyenin üzerine çıktı

Son dakika haberi...Yeni yılda sıcaklıkların düşüşe geçmesiyle beraber özellikle İstanbul ve çevresinde görülen yoğun kar ve yağmur yağışları barajlardaki su seviyesini artırdı. Meteoroloji'nin 5 günlük tahmin raporuna göre, yeni hafta İstanbul'da zaman zaman yağmurlu havanın görülebileceği bildirildi.
İSKİ VERİLERİNE GÖRE DOLULUK YÜZDE 40'I AŞTI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) verilerine göre baraj doluluk oranları bugün itibariyle yüzde 40,39 seviyesine yükseldi. Baraj doluluk oranları tek tek incelendiğinde, Ömerli yüzde 44,56, Pabuçdere yüzde 13,55, Sazlıdere yüzde 18,83, Büyükçekmece yüzde 43,26, Alibey yüzde 51,65, Terkos yüzde 39,74, Kazandere yüzde 47,58, Elmalı yüzde 45,57, Darlık yüzde 54,18, Istrancalar yüzde 63,24 olarak ölçüldü.
BARAJLARLAKİ DOLULUK ORANI GEÇEN YILIN ÜZERİNE ÇIKTI
İstanbul barajlarındaki doluluk oranları incelendiğinde yüzde 40,39 seviyesi geçen yıl Ocak ayında görülen seviyenin de üzerinde yer aldı. İSKİ verilerine göre 2020 Ocak ayında genel doluluk oranı ay sonu itibariyle yüzde 36,67 seviyesindeydi.
EN YÜKSEK SUYU ÖMERLİ BARAJI BARINDIRIYOR
Mevcut su miktarlarının barajlara göre dağılımına göre en yüksek su barındıran 4 baraj, Ömerli, Darlık, Terkos ve Büyükçekmece Barajı olarak dikkat çekti. Ömerli, mevcut suyun yüzde 29,9'unu, Darlık yüzde 16,6, Terkos ve Büyükçekmece Barajı da yüzde 18,4'ünü barındırıyor.