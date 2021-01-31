Son dakika: İstanbul'da sevindiren gelişme! Baraj doluluk oranları kritik seviyenin üzerine çıktı

EN YÜKSEK SUYU ÖMERLİ BARAJI BARINDIRIYOR

Mevcut su miktarlarının barajlara göre dağılımına göre en yüksek su barındıran 4 baraj, Ömerli, Darlık, Terkos ve Büyükçekmece Barajı olarak dikkat çekti. Ömerli, mevcut suyun yüzde 29,9'unu, Darlık yüzde 16,6, Terkos ve Büyükçekmece Barajı da yüzde 18,4'ünü barındırıyor.