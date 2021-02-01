Adana Şehir Hastanesi’ne “Başarı ödülü”

Adana Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuba Turunç'a, Koronavirüs salgını nedeniyle göstermiş oldukları büyük özveri ve fedakârlıklardan dolayı "Meslek Hizmetleri Başarı Ödülü" verildi.

Dr. Kemal Atilla'nın elinden plaketini alan Prof. Dr. Turunç, "Bu ödülü tüm sağlık çalışanları adına alıyorum. Sağlık çalışanlarımız bu salgın sürecinde gecesini gündüzüne katarak fedakarca çalışmalarını sürdürmektedir. Bizi bu ödüle layık görenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Son bir yıldır sağlık çalışanlarının fedakarca görev yaptığını dile getiren Dr. Kemal Atilla ise, "Sağlık çalışanlarımızın hakkını ödeyemeyiz. Taşın altına ellerini değil vücutlarını koyarak salgınla mücadele ediyorlar" dedi.