Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2021 yılının ilk enflasyon oranı bugün açıklandı. Enflasyon verileri ile birlikte kira artış oranı/kira zammı da belli oluyor. Ev sahipleri ve kiracıları yakından ilgilendiren bu durum ile birlikte yeni kira sözleşmeleri de bu oranlara göre yapılacak. Peki; Şubat ayı kira artış oranı ne kadar oldu 2021? Şubat ayı kira zammı/kira artış oranı ile TEFE TÜFE hesaplama!
Merakla beklenen Ocak ayı enflasyon oranını Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıkladı. Buna göre Ocak ayında enflasyon oranı yıllık %14.97, aylık %1.68 olarak gerçekleşti.
TÜİK, saat 10:00'da enflasyon rakamlarını açıkladı.
TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) YILLIK %14,97, AYLIK %1,68 ARTTI
TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,68, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,53 artış gerçekleşti.
ENFLASYON NEDİR?
Enflasyon, ürün ve servis fiyatlarındaki artış ve dolayısıyla da satın alma gücündeki azalma oranıdır.
Enflasyon oranı fiyatlar genel düzeyindeki artış oranının hesaplanması yoluyla ölçülür. Bütün mal ve hizmet fiyatlarının ağırlıklı ortalaması alınır ve bu ortalama fiyattaki (fiyatlar genel düzeyindeki/fiyat düzeyindeki) degişimler incelenir. Fiyat düzeyleri, fiyat endeksleri şeklinde hesaplanır.