Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2021 yılının ilk enflasyon oranı bugün açıklandı. Enflasyon verileri ile birlikte kira artış oranı/kira zammı da belli oluyor. Ev sahipleri ve kiracıları yakından ilgilendiren bu durum ile birlikte yeni kira sözleşmeleri de bu oranlara göre yapılacak. Peki; Şubat ayı kira artış oranı ne kadar oldu 2021? Şubat ayı kira zammı/kira artış oranı ile TEFE TÜFE hesaplama!

ŞUBAT AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Merakla beklenen Ocak ayı enflasyon oranını Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıkladı. Buna göre Ocak ayında enflasyon oranı yıllık %14.97, aylık %1.68 olarak gerçekleşti.

TÜİK, saat 10:00'da enflasyon rakamlarını açıkladı.